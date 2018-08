Reconociendo la labor que viene desarrollando desde hace años la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Lifschitz sostuvo que la entidad "no cambió en estos años su impronta y sus objetivos, al contrario fue creciendo, progresando, incorporando nuevas actividades y mercados, con distintas conducciones y comisiones. Y todo esto me hace reflexionar sobre el valor de las instituciones y destacar que tenemos instituciones exitosas en el sector privado y en la sociedad civil, y en las mismas hay reglas de juego claras, confianza, valores compartidos, intereses comunes y trabajan juntas a pesar de las diferencias. Y yo me pregunto porque nos cuesta trasladar todo esto a las instituciones públicas y del Estado, que es lo que nos falta lograr esa misma dinámica, continuidad de los procesos, con distintos presidentes y comisiones, en distintas coyunturas históricas. No está faltando es piso común de valores e intereses compartidos que nos permite poder trabajar juntos a pesar de tener ideas distintas porque sabemos que hay algo que nos une y es parte de nuestra identidad. Este es el gran desafío de la Argentina".