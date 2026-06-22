Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Un acogedor salón español iluminado por el sol veraniego, donde un ventilador de techo y un aire acondicionado en la pared ofrecen soluciones para mantener la frescura en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor que se repiten cada verano en España han convertido el confort térmico en una necesidad para millones de hogares. Con las temperaturas disparadas durante semanas, la pregunta que se repite en muchas casas es la misma: ¿Qué es mejor para aguantar el calor, un ventilador o un aire acondicionado? La respuesta no es sencilla, ya que hay diferencias tanto en el rendimiento como en el precio final de la factura de la luz.

Por eso, los expertos de Pulso Solar Renovables han desglosado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@pulsosolarrenovables) el coste real que supone usar cada uno de estos aparatos durante un mes completo en verano. Y es que, según sus cálculos, un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces lo que gasta un ventilador convencional.

PUBLICIDAD

El ventilador, el aliado barato

El punto de partida del análisis es el consumo eléctrico de cada dispositivo. Un ventilador doméstico estándar consume alrededor de 60 vatios. Si se utiliza durante ocho horas al día a lo largo de un mes entero, el cálculo sería: 0,06 kilovatios multiplicados por ocho horas y por 30 días da un total de 14,4 kilovatios hora al mes.

Con el precio de la electricidad situado en torno a los 15 céntimos por kilovatio hora, esa cifra se traduce en una factura de apenas 2,16 euros al mes. Es decir, que mantener el ventilador funcionando durante ocho horas diarias todo el mes de julio cuesta, en términos eléctricos medios, poco más de dos euros.

PUBLICIDAD

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

“Un ventilador normal suele consumir unos 60 vatios. Si lo usas ocho horas al día durante todo el mes, son 14,4 kilovatios al mes. Y eso, al precio de la luz a 15 céntimos el kilovatio hora, son 2,16 euros al mes”, explican desde Pulso Solar Renovables.

El aire acondicionado: más frío, pero más caro

Pero la situación cambia mucho cuando se enciende el aire acondicionado. Un equipo doméstico convencional consume alrededor de 1.500 vatios, es decir, 1,5 kilovatios. Con el mismo patrón de uso —ocho horas diarias durante treinta días—, el consumo mensual asciende a 360 kilovatios hora.

PUBLICIDAD

Aplicando el mismo precio de la electricidad, los 360 kilovatios hora se traducen en una factura de 54 euros al mes. Eso supone multiplicar por 25 el coste del ventilador en el mismo período.

“Un aire acondicionado suele consumir alrededor de unos 1.500 vatios. Si lo usas también ocho horas al día, son 360 kilovatios al mes. Y eso, al mismo precio de la luz, son 54 euros al mes”, detallan los especialistas de Pulso Solar Renovables.

PUBLICIDAD

La comparativa es elocuente: 54 euros frente a 2,16 euros. Una diferencia de más de 51 euros mensuales por el simple hecho de elegir un aparato u otro.

Más consumo, pero también más eficacia

Ahí reside, precisamente, la trampa de la comparación directa. El ventilador no baja la temperatura de una habitación: mueve el aire y genera una sensación de frescor sobre la piel, pero el termómetro sigue marcando los mismos grados. El aire acondicionado, en cambio, sí reduce la temperatura ambiente de forma efectiva, lo que lo convierte en el único recurso realmente útil cuando el calor supera ciertos umbrales.

PUBLICIDAD

“Eso sí, el ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado realmente baja la temperatura de la casa”, recuerdan desde Pulso Solar Renovables. Una distinción que, en plenas olas de calor con temperaturas que superan los 40ºC, marca la diferencia entre el alivio y el agotamiento.

“Y si tienes placas solares, gran parte del aire acondicionado podría salirte prácticamente gratis durante todo el día”, señalan los expertos de la compañía. En las horas de mayor irradiación solar —que coinciden, además, con los momentos de mayor calor—, la energía generada por los paneles puede cubrir buena parte o la totalidad del consumo del equipo de climatización.

PUBLICIDAD