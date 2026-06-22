Costa Rica

Las redes criminales internacionales expanden sus negocios hacia los delitos ambientales en Costa Rica

Las autoridades fiscales alertan que antiguas estructuras delictivas ahora lucran con el comercio de fauna y la extracción clandestina, con impactos sobre la biodiversidad y la salud pública, y con baja exposición a sanciones

Guardar
Google icon
La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)
La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)

El avance de redes criminales internacionales hacia los delitos ambientales en Costa Rica ha tomado una dimensión inquietante, con consecuencias directas sobre la biodiversidad y la salud pública, destaca una nota publicada este lunes en Diario Extra.

Este fenómeno ya no se limita al tráfico de drogas o armas, sino que ahora incluye la venta ilegal de especies y la minería clandestina, actividades que generan ingresos comparables a los del narcotráfico pero con mucho menos riesgo penal.

Desde la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández y Alejandro Alpízar han advertido -según cita el medio-sobre la transformación de antiguas organizaciones criminales, que han identificado en los delitos ambientales un negocio sumamente lucrativo.

PUBLICIDAD

En palabras de Alpízar, la situación se agrava porque “generan ganancias enormes, compatibles con las del narcotráfico, pero con penas muy bajas”.

La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas.

Esta sofisticación tecnológica permite que los criminales mantengan el anonimato y dificulta el rastreo de los flujos económicos.

Las actividades del Rescate Wildlife Rescue Center contribuyen a preservar la biodiversidad en Costa Rica y mitigar el impacto negativo de la intervención humana en los ecosistemas. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)
Las actividades del Rescate Wildlife Rescue Center contribuyen a preservar la biodiversidad en Costa Rica y mitigar el impacto negativo de la intervención humana en los ecosistemas. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)

Cómo operan las redes y por qué la ley se queda atrás

En la actualidad, las organizaciones dedicadas al tráfico de especies y a la minería ilegal emplean redes sociales y plataformas cifradas para subastar animales y productos derivados. Las transacciones, en muchos casos, se realizan en bitcoin, lo que complica aún más el seguimiento de las ganancias ilícitas.

PUBLICIDAD

Las autoridades reconocen una desventaja significativa frente a los criminales: las leyes vigentes no contemplan estos delitos como crimen organizado, lo que impide a los fiscales utilizar mecanismos de investigación avanzados, como las intervenciones telefónicas o la ampliación de plazos para detención preventiva.

Un sendero de tablas de madera oscuro cubierto de hojas secas y musgo atraviesa un denso bosque tropical con árboles y vegetación verde exuberante
Un sendero de madera cubierto de hojas caídas serpentea a través del denso y exuberante Bosque Nuboso de Monteverde en Costa Rica.

Alpízar ha llamado a un debate urgente sobre la necesidad de reformas legales que permitan una respuesta más eficaz.

El fenómeno convierte a Costa Rica en un punto estratégico para el tráfico internacional, funcionando tanto como fuente de especies como puente hacia mercados en Estados Unidos, México y Europa. Esto significa que animales y plantas nativos terminan en colecciones privadas o son vendidos en el extranjero, con graves consecuencias para el ecosistema local.

Impacto de la minería ilegal en territorios y comunidades

En regiones como Conchudita, la minería ilegal arrasa ya unas 3,000 hectáreas, según estimaciones fiscales. Esta actividad no solo destruye la cobertura vegetal y los hábitats naturales, sino que introduce al ambiente sustancias altamente peligrosas, como el cianuro.

El uso de cianuro en los procesos de extracción contamina ríos y afecta a la fauna acuática, con repercusiones directas sobre la salud de las comunidades cercanas. La infraestructura de vigilancia que las propias organizaciones criminales han montado dificulta la labor de inteligencia y los operativos de intervención estatal.

Grupo de hombres, incluyendo mineros con cascos y personal de seguridad, se congregan en un área boscosa con un pozo fangoso y campamentos improvisados.
Autoridades costarricenses, junto a mineros, inspeccionan un sitio de minería ilegal en Crucitas, donde la crisis de extracción de oro se entrelaza con el crimen organizado y el debate político del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto internacional ayuda a entender por qué Costa Rica se ha convertido en un objetivo para el crimen ambiental. La demanda global de especies exóticas y minerales preciosos, sumada a la percepción de bajas consecuencias legales, incentiva la expansión de estas actividades ilícitas en el país.

El Ministerio Público insiste en que la respuesta legal y social debe ser inmediata. Para los fiscales, la discusión sobre reformas legales ya no puede postergarse si se quiere proteger el patrimonio natural costarricense y evitar el fortalecimiento de estructuras criminales transnacionales.

Temas Relacionados

Costa RicaMinería ilegalConservación de especiesTráfico de especiesDelitos ambientales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El agro centroamericano gana peso regional, pero solo 15% de los productores accede a crédito formal

El dinamismo productivo y comercial convive con brechas estructurales en financiamiento, empleo y tecnología, en una región donde las tasas de interés pueden superar el 30% anual y el acceso rural a internet va del 25 al 39%

El agro centroamericano gana peso regional, pero solo 15% de los productores accede a crédito formal

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Donett M. Garth Durán recibió un tiro en la cabeza; en la escena hallaron 86 casquillos y la Policía investiga si fue el blanco del ataque

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Más de 19 mil hondureños retornaron al país entre enero y mayo de 2026, mientras el flujo de migrantes extranjeros en tránsito por Honduras cayó un 76.9 %, según datos de la OIM

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Fenómeno del Niño tiene un 67% de probabilidad que alcance categoría “muy fuerte” en noviembre, advierte Medio Ambiente de El Salvador

El informe ENOS de junio de 2026 indica que los modelos internacionales prevén un fortalecimiento progresivo, con alta posibilidad de máxima intensidad entre noviembre y enero, tras confirmarse su instalación desde mayo

Fenómeno del Niño tiene un 67% de probabilidad que alcance categoría “muy fuerte” en noviembre, advierte Medio Ambiente de El Salvador

República Dominicana inaugura la primera unidad gratuita de cirugía intrauterina

El Servicio Nacional de Salud abrió en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar un espacio para realizar intervenciones fetales, con diagnóstico prenatal avanzado y terapias especializadas, orientado a embarazos de alto riesgo

República Dominicana inaugura la primera unidad gratuita de cirugía intrauterina

TECNO

Qué pasa si ves el partido de Argentina vs. Austria desde la app de FútbolLibre: virus, interrupciones y más

Qué pasa si ves el partido de Argentina vs. Austria desde la app de FútbolLibre: virus, interrupciones y más

Estas son las URL más peligrosas para ver el Mundial gratis: Tarjeta Roja, Roja Directa y más

Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Alerta en Steam: descargar fondos de pantalla animados podría dejarte sin cuenta

Así puedes saber si tu televisor tiene HDMI ARC y aprovecharlo para barra de sonido o cine en casa

ENTRETENIMIENTO

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

Celebridades de Hollywood son homenajeadas en el Día del Padre con mensajes de amor y duelo

‘Las Chicas Superpoderosas’ están de vuelta: Warner Bros. trabaja en una nueva película

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

MUNDO

Donald Trump aseguró que Irán aceptará “inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la ‘honestidad nuclear’”

Donald Trump aseguró que Irán aceptará “inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la ‘honestidad nuclear’”

Noches tropicales: el fenómeno que alarma a los expertos en plena ola de calor en Europa

Redes sociales y menores: por qué las nuevas prohibiciones en Reino Unido y Canadá generan más preguntas que respuestas

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

Raz Zimmt: “Irán logró sobrevivir a la guerra, no la ganó”