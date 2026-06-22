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El mensaje del Kun Agüero para Jorge Messi, Celia y los hermanos del astro antes del partido entre Argentina y Austria

El ex delantero, compañero del capitán de la Albiceleste en las selecciones juveniles, se acordó de sus seres queridos en la previa del segundo partido del Mundial

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Sergio Agüero nunca se olvida de su amigo Lionel Messi y de su familia. Por eso, antes del choque entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, aprovechó su participación en la transmisión de ESPN para enviarles un cálido mensaje.

Mientras compartía pantalla con el relator Sebastián Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, el Kun, campeón de América en Brasil 2021, tomó el micrófono y señaló: “Pollo, quiero mandarle un saludo grande a Sol Messi, a Jorge, a Celia, que están todos allá (por la Argentina). Bueno, y a Rodrigo, a los chicos, a Matías. Nos estaban mirando, así que les mando un abrazo”.

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Vale recordar que, en el debut ante Argelia, Messi había tenido un gesto deferencial con el delantero, su amigo desde las épocas en las que compartían las selecciones juveniles (fueron campeones del Mundial Sub 20 en 2005 y ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008). Al tiempo que realizaba el calentamiento, divisó al Kun a un costado del campo y se acercó a saludarlo.

“A la familia, ¿eh? A la familia Messi, una familia encantadora, un fenómeno Jorge, su mujer Celia, las hermanas, los hermanos de Leo. Por supuesto, también su mujer, pero está aquí en Estados Unidos", se sumó Vignolo.

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El 18 de junio, dos días después de los tres goles de la Pulga, la familia del futbolista del Inter Miami había publicado un comunicado para aclarar el problema de salud que atraviesa Jorge.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, remarcó el escrito que difundió el equipo de comunicación del astro ex Barcelona y PSG.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”, cerró la comunicación.

Ante Austria, Messi disputa su encuentro N° 201 con la selección argentina. A nivel mayores, ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima ante Italia. En Estados Unidos, México y Canadá participa de su sexto certamen ecuménico. A dos días de cumplir 39 años, su amigo Agüero expresó su respaldo, como en los tiempos en los que tiraban paredes vestidos de celeste y blanco.

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