—No, indudablemente, no. No podemos poner a todos los empresarios en la misma bolsa. Los que participamos en IDEA estamos convencidos de que es necesario de una vez por todas acabar con las mafias enquistadas si queremos un país en serio, democrático y vivible. La pobreza que tanto nos duele también es consecuencia de esto y en particular de los que han saqueado en la país entre el 2003 y el 2015, el kirchnersimo y empresarios inescrupulosos que se asociaron. Desde IDEA nunca estuvimos de acuerdo ni hicimos negocios con el kirchnerismo. Néstor Kirchner y Cristina no venían y les prohibieron a sus funcionarios participar en nuestros Coloquios. Ambos fueron enemigos de los empresarios de IDEA, que siempre estuvimos en contra de la corrupción.