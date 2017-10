Rattazzi, un empresario con asistencia perfecta al coloquio y que no escapaba a la confrontación con el anterior gobierno, sostuvo en diálogo con Infobae que "es muy importante ver a empresarios como Paolo Rocca, Marcos Bulgheroni, Carlos Blaquier (h) y Marcos Galperin acá. Esto demuestra el gran interés de este coloquio y el gran momento que vive la Argentina a pesar del pésimo dato de inflación que conocimos el jueves. Lo más importante es mostrar que la Argentina está en un proceso de cambio que difícilmente se detenga". "Algunos empresarios creen que los argentinos no tienen memoria pero saben quiénes estuvimos en los momentos difíciles en particular los últimos 12 años del kirchnerismo", añadió.