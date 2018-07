"A mí no me pueden decir que no tengo los antecedentes para el cargo", explica Licht, remarcando que el proceso, abierto en el 2016 y concluido en abril de este año, en todas las instancias fue abierto y transparente. El Comité de Selección del Tribunal Fiscal, a cargo del proceso de selección, buscó evitar que se plantearan dudas sobre los candidatos que presentó al Ministerio de Hacienda para ser confirmados.