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Asmet Salud seguiría intervenida: Supersalud anticipa nueva prórroga y descarta una liquidación

La Superintendencia Nacional de Salud evalúa extender nuevamente la intervención de Asmet Salud y asegura que la EPS no está en proceso de liquidación

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Fiscalía logra segunda condena contra Carrascal por corrupción en salud, recibió dádivas para favorecer a Asmet Salud EPS - crédito Colprensa
Asmet Salud EPS - crédito Colprensa

La intervención de Asmet Salud podría extenderse nuevamente, según anticipó el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien descartó que la EPS esté cerca de una liquidación. El funcionario explicó que la entidad continúa bajo evaluación y que el Gobierno busca evitar mensajes que puedan interpretarse como una señal de cierre para una de las aseguradoras con mayor presencia en el régimen subsidiado.

La posibilidad de una nueva prórroga surge después de que el Gobierno autorizara extender la intervención forzosa de la EPS hasta el próximo 11 de junio de 2026. La medida mantiene a la entidad bajo vigilancia especial mientras las autoridades revisan su desempeño financiero, administrativo y asistencial, según información publicada por Caracol Radio.

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Asmet Salud cuenta con cerca de 1,65 millones de afiliados y permanece intervenida desde 2023, por lo que cualquier decisión sobre su futuro tiene impacto directo en millones de usuarios del sistema de salud. La evaluación que adelanta la Superintendencia busca determinar la capacidad de la entidad para continuar prestando servicios en los territorios donde opera.

Daniel Quintero explicó que la entidad modificó la forma en que analiza la situación de las EPS intervenidas. Según indicó, ya no se limita a revisar indicadores nacionales consolidados, sino que ahora realiza una evaluación regional que permite identificar diferencias en el desempeño de cada aseguradora dependiendo del territorio donde opera.

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Ese nuevo enfoque busca establecer con mayor precisión cuáles son las fortalezas y debilidades de cada EPS. La intención es evitar decisiones basadas exclusivamente en cifras generales que, según la Superintendencia, pueden ocultar comportamientos distintos entre departamentos y regiones.

Evaluación por regiones cambia el análisis de la EPS

De acuerdo con Quintero, Asmet Salud presenta dificultades en algunos territorios del país, especialmente en departamentos como Quindío y Risaralda. Sin embargo, aseguró que la situación es diferente en otras zonas donde la entidad muestra mejores resultados en materia de atención y funcionamiento.

El superintendente señaló que la EPS registra desempeños relativamente favorables en departamentos como Nariño, Cauca y Caquetá. Esa diferencia regional es uno de los factores que está siendo considerada dentro de la evaluación que adelantan las autoridades para determinar los pasos a seguir frente a la entidad.

“Cuando uno ve las cifras agregadas de Asmet dice que no tiene mucho futuro, pero cuando mira algunas regiones encuentra desempeños relativamente buenos”, afirmó Quintero, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La evaluación territorial se ha convertido en uno de los principales argumentos de la Superintendencia para mantener abierta la posibilidad de nuevas medidas de seguimiento antes de adoptar decisiones definitivas sobre el futuro de la EPS. El análisis pretende identificar en qué regiones la aseguradora puede fortalecer su operación y dónde requiere ajustes para garantizar una mejor prestación del servicio.

Gobierno busca reorganizar la atención en varios territorios

El superintendente también reveló que la entidad trabaja en acuerdos con EPS públicas y privadas para reorganizar la prestación de servicios en aquellas zonas donde algunas aseguradoras no cuentan con suficiente capacidad operativa o arraigo institucional.

La estrategia apunta a mejorar la atención de los usuarios mediante una redistribución más eficiente de responsabilidades entre las entidades que participan en el sistema de salud. Según explicó el funcionario, el objetivo es que los afiliados reciban servicios de mejor calidad sin afectar la continuidad de la atención médica.

La posibilidad de una nueva prórroga para Asmet Salud coincide con una posición que la Superintendencia ya había expresado a comienzos de este año. En ese momento, la entidad descartó que la EPS estuviera en proceso de liquidación y aclaró que la intervención no implicaba la suspensión de servicios para sus afiliados.

Por ahora, Asmet Salud continuará bajo vigilancia especial mientras avanzan las evaluaciones sobre sus resultados y el Gobierno define los siguientes pasos. La decisión que adopten las autoridades será determinante para el futuro de una EPS que mantiene presencia en distintos departamentos del país y que sigue siendo una de las principales operadoras del régimen subsidiado.

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