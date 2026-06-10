Cayó una banda que realizaba entraderas en Quilmes tras una extensa persecución policial por dos municipios

Dos de los integrantes de la banda lograron ser detenidos en Claypole, tras una extensa persecución (Gentileza: Info Quilmes)

Una violenta entradera ocurrió en la madrugada del martes en un domicilio de la calle Luis Agote, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 9.ª, en la localidad de Quilmes, cuando una banda dejó encerrada a una familia y escapó con un botín compuesto por dinero y joyas.

Todo comenzó cuando cuatro personas armadas irrumpieron tras forzar la puerta principal de la vivienda, sorprendiendo a los dueños. En cuestión de segundos, los delincuentes redujeron a todos los integrantes de la familia y los dejaron encerrados bajo llave en el baño.

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De esta manera, los ladrones aprovecharon para saquear las habitaciones. Fue así que lograron apoderarse de 10 millones de pesos en efectivo, varias alhajas y un teléfono celular iPhone 13 antes de huir en una camioneta Honda CRV gris.

De acuerdo con la información publicada por Info Quilmes, el hecho fue detectado de inmediato gracias al alerta emitido por el sistema de emergencias 911, lo que permitió un rápido despliegue del Comando de Patrullas. Al llegar, las autoridades entrevistaron a las víctimas, quienes describieron la modalidad del asalto y los bienes sustraídos.

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Luego de que las autoridades tomaran conocimiento del robo del celular, a través de él se pudo realizar un rastreo satelital. Este fue crucial para localizar la ruta de escape, ya que el dispositivo marcó movimiento a gran velocidad en la zona de San Francisco Solano.

El hecho ocurrió en la jurisdicción correspondiente a la Comisaría 9.ª de Quilmes

Ante la señal del teléfono, se emitió una alerta radial general y los móviles de la zona iniciaron el seguimiento de la camioneta sospechosa. No obstante, al advertir la presencia policial, los asaltantes aceleraron y se dirigieron al partido de Almirante Brown.

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Después de que se detectara el cambio de ruta, se comunicó la situación a las fuerzas del distrito vecino, que lograron reavistar el vehículo en Claypole. Los sospechosos, al verse cercados, abandonaron la camioneta e intentaron huir a pie, por lo que tuvieron que descartar parte de los objetos robados durante la fuga.

La intervención policial permitió cercar la zona y detener a dos de los integrantes de la banda. Posteriormente, se realizó un rastrillaje minucioso por los techos y terrenos baldíos cercanos, lo que posibilitó el secuestro de la totalidad del dinero robado, un cajón de alhajas y una mochila con pasamontañas, cuellos polares, gorras y herramientas como barretas y destornilladores.

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De esta manera, los detenidos y el botín recuperado fueron trasladados inicialmente a la Comisaría 6.ª de Almirante Brown. Allí, se presentaron los jefes policiales junto al Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 9.ª de Quilmes para llevar adelante las actuaciones. Los elementos incautados fueron exhibidos a las víctimas, quienes reconocieron la totalidad de las joyas y el dinero como propios.

A partir de la denuncia, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Quilmes. Finalmente, la Fiscalía avaló la actuación y coordinación de las fuerzas de seguridad intervinientes y dispuso la detención formal de los acusados bajo la carátula de “Robo Calificado por el Uso de Arma, en Poblado y en Banda”.

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Fracasa una entradera en Quilmes: detienen a dos jóvenes y buscan a dos prófugos

Cayeron por robar una casa en Quilmes

Dos jóvenes identificados como Tomás Ignacio Quici y Bautista Joaquín Libera, ambos de 19 años, fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras ser sorprendidos mientras intentaban ingresar a una vivienda para robar en Quilmes. La intervención policial evitó que se produjera el robo y permitió la recuperación de herramientas y un automóvil con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió el sábado 23 de mayo, poco después de las tres de la madrugada, en la calle La Rioja al 2800, cuando el personal del Comando de Patrullas Quilmes observó un Citroën C4 blanco estacionado en actitud sospechosa y en contramano.

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Al acercarse el móvil, el vehículo aceleró y huyó del lugar, mientras que cuatro individuos salieron corriendo del patio delantero de una casa, todos cubiertos con capuchas y guantes. En ese momento, los sospechosos se dividieron en dos grupos para despistar a los agentes, de los cuales tres tomaron una dirección y el restante huyó por otro lado.

Los policías iniciaron una persecución inmediata, durante la cual uno de los fugitivos arrojó un bolso al suelo. Finalmente, los agentes lograron interceptar y reducir a Quici y Libera, quienes llevaban guantes puestos. Los otros dos implicados consiguieron escapar pese al operativo, según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae.

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Dos hombres fueron detenidos en Quilmes por su presunta participación en el robo de una vivienda, con sus rostros pixelados y un fondo que sugiere una dependencia policial.

Al regresar a la propiedad, los uniformados constataron que el acceso perimetral había sido forzado mediante un expansor hidráulico o mecánico. Los propietarios de la vivienda permitieron la entrada de la policía, que realizó una inspección completa y confirmó que no se habían producido daños ni robos en el interior, gracias a la intervención a tiempo de la patrulla.

En el exterior, los agentes recuperaron el bolso abandonado en la huida. Dentro encontraron herramientas compatibles con la apertura de rejas y puertas, además de guantes y gorros con visera. Todos estos elementos fueron secuestrados como evidencia en el marco de la causa.

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Paralelamente, tras una alerta radial, el personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el Citroën C4 blanco a varias cuadras del lugar del hecho. Al identificar la patente AA-419-XM, los efectivos establecieron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la Seccional Séptima de Lomas de Zamora, en una causa por robo automotor con intervención de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de Quilmes.

Los dos detenidos, junto con los elementos recuperados y el automóvil, fueron trasladados a la Comisaría Quilmes 3.ª. Allí, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº5 de Quilmes dispuso la detención de ambos bajo cargos de violación de domicilio y daños en grado de tentativa en modalidad de entradera. La investigación sigue abierta con el análisis de las cámaras municipales para identificar y localizar a los dos prófugos restantes.