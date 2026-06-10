La cifra que deberán pagar las empresas que decidan no contratar aprendices del SENA

La reforma laboral modificó el valor que deben asumir las compañías que no cumplan con la cuota de contratación de aprendices del Sena - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

Las empresas que decidan no contratar aprendices del SENA deberán pagar cerca de 2,6 millones de pesos por cada vacante que no ocupen durante 2026. La cifra corresponde a la nueva cuota de monetización establecida tras los cambios introducidos por la reforma laboral y aplica para aquellas compañías obligadas a vincular aprendices que opten por no hacerlo.

El valor equivale a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que la empresa deje de contratar. La medida forma parte de las modificaciones aprobadas en junio de 2025, que redefinieron la relación entre las empresas y los estudiantes vinculados mediante contratos de aprendizaje, según información publicada por Caracol Radio.

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La obligación aplica para empresas que cuenten con 15 o más trabajadores, tal como lo establece la Ley 789 de 2002. Quienes incumplan con esa cuota deben compensar económicamente al SENA mediante el pago de la denominada monetización de la cuota de aprendizaje.

Aunque en teoría este mecanismo busca incentivar la contratación de aprendices, las cifras recientes muestran un comportamiento distinto. Cada vez más compañías están optando por pagar la monetización en lugar de incorporar nuevos estudiantes a sus plantas de personal.

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Los datos citados por Caracol Radio indican que durante 2025 un total de 8.048 empresas eligieron pagar esta compensación económica. La cifra representó un aumento del 39 % frente al año anterior y generó un recaudo récord para el SENA de 440.737 millones de pesos.

Qué cambió con la reforma laboral

Uno de los aspectos más importantes de la reforma laboral fue la transformación del contrato de aprendizaje. A partir de los cambios aprobados en 2025, este vínculo pasó a tener carácter laboral especial a término fijo, lo que implicó nuevas obligaciones para las empresas.

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La reforma también modificó el valor de la monetización. Antes de los cambios normativos, las compañías debían asumir una suma menor por cada aprendiz no contratado. Sin embargo, la nueva legislación elevó el monto hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada vacante que permanezca sin cubrir.

La medida fue presentada como una herramienta para fortalecer la vinculación de aprendices y aumentar las oportunidades de formación práctica para miles de jóvenes en el país. No obstante, algunos sectores consideran que el resultado ha sido diferente al esperado.

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Las cifras más recientes muestran que la práctica continúa creciendo. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, 5.243 empresas ya habían pagado la monetización en lugar de contratar aprendices, lo que evidencia que muchas organizaciones siguen considerando esta alternativa dentro de sus decisiones financieras.

Cuánto cuesta contratar un aprendiz en 2026

La discusión sobre la monetización está relacionada con el incremento de los costos asociados a la contratación de aprendices. Según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), vincular a un aprendiz puede representar un costo mensual cercano a los 3,2 millones de pesos durante 2026.

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Entre los cambios que elevaron ese valor se encuentran la inclusión obligatoria de prima de servicios, cesantías y vacaciones durante la etapa práctica. A esto se suman los aportes obligatorios a pensión y los pagos correspondientes a salud, riesgos laborales y parafiscales.

La reforma también incrementó el apoyo de sostenimiento que reciben los aprendices. Durante la etapa lectiva pasó al 75 % del salario mínimo, mientras que en la etapa práctica alcanza el 100 % del salario mínimo mensual legal vigente.

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La situación ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos. Según recoge Caracol Radio, la congresista Catherine Juvinao ha advertido que podría estarse creando un incentivo económico mal focalizado, ya que para algunas empresas resulta más atractivo pagar la monetización que generar nuevas oportunidades de formación y empleo para los jóvenes.

Mientras continúa ese debate, miles de compañías siguen enfrentando la misma decisión: contratar aprendices o asumir el pago de una cuota que en 2026 ronda los 2,6 millones de pesos por cada vacante no ocupada.

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