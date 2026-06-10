Cuatro senadores renuncian a sus curules antes del fin del Congreso y aceleran su salida del Capitolio

Congreso de la República de Colombia - crédito Colprensa

Cuatro senadores presentaron su renuncia a la curul cuando falta poco más de un mes para que finalice el periodo constitucional 2022-2026 del Congreso de la República. Las dimisiones fueron leídas durante la plenaria del Senado y corresponden a Alejandro Carlos Chacón Camargo, Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Pinto Hernández y León Fredy Muñoz, quienes dejarán sus escaños en diferentes fechas de junio.

Las salidas obedecen a distintas razones, entre ellas problemas de salud, proyectos personales y decisiones de carácter profesional. Con estas renuncias, los congresistas anticipan el cierre de su actividad legislativa en el actual cuatrienio y ponen fin a su participación en el Congreso antes de la terminación oficial del periodo constitucional.

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Ninguno de los cuatro regresará al Congreso para el periodo 2026-2030, por lo que sus renuncias marcan el cierre definitivo de una etapa en su trayectoria política dentro del Legislativo. Según información publicada por La República, cada uno presentó comunicaciones individuales explicando las razones que motivaron su decisión.

Alejandro Carlos Chacón Camargo presentó una renuncia irrevocable a su investidura como senador y solicitó que fuera puesta a consideración de la plenaria para que produjera efectos a partir del 16 de junio de 2026. En su carta expresó agradecimientos a los integrantes del Congreso, a los funcionarios y colaboradores de la corporación y a los ciudadanos que respaldaron su trabajo legislativo.

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El senador también destacó el papel que desempeñó durante su permanencia en el Capitolio, señalando que su gestión estuvo orientada a representar los intereses de la ciudadanía y a contribuir al fortalecimiento institucional del país. Su salida se convertirá en la primera de las cuatro renuncias que comenzarán a hacerse efectivas durante este mes.

Salud y proyectos personales impulsan las salidas

La segunda renuncia corresponde a Óscar Barreto Quiroga. En la comunicación dirigida al Senado explicó que el pasado 4 de febrero sufrió un quebranto de salud relacionado con una enfermedad coronaria severa. Aunque el episodio fue atendido oportunamente, aseguró que las recomendaciones médicas actuales exigen un proceso de rehabilitación cardíaca integral durante los próximos cuatro meses.

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Barreto argumentó que esa situación le impide participar plenamente en las sesiones previstas para el cierre del periodo legislativo. Por esa razón presentó una renuncia irrevocable y explicó que la decisión también busca garantizar la participación efectiva del Partido Conservador durante la etapa final del cuatrienio.

La tercera dimisión fue presentada por Miguel Ángel Pinto Hernández. El senador solicitó que su renuncia fuera sometida a consideración de la plenaria con efectos a partir del 23 de junio. Según explicó en su carta, la decisión responde a razones profesionales y a proyectos personales que desarrollará junto a su familia una vez concluya su paso por el Congreso.

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Pinto aprovechó la comunicación para agradecer a los ciudadanos que respaldaron su labor, así como a sus colegas y al personal administrativo de la corporación que lo acompañó durante el ejercicio de sus funciones legislativas.

Salidas definitivas antes del cierre del periodo

La cuarta renuncia fue presentada por León Fredy Muñoz, quien informó su decisión irrevocable de abandonar el cargo de senador a partir del 26 de junio de 2026. Su salida será la última de las cuatro anunciadas durante la plenaria del Senado.

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Las renuncias se producen en la recta final del actual Congreso y reflejan diferentes circunstancias personales entre los legisladores. Mientras una de ellas está directamente relacionada con una condición médica, las demás obedecen a decisiones individuales vinculadas con nuevos proyectos y planes fuera del Legislativo.

Con la salida anticipada de Chacón, Barreto, Pinto y Muñoz, el Senado afrontará las últimas semanas del periodo constitucional con cambios en su composición. Las decisiones también representan el cierre definitivo de la actividad parlamentaria de estos congresistas, quienes no harán parte del Congreso que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2030.

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