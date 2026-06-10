“Nos toca pedir ayuda económica”: familia de colombiana en UCI en México enfrenta deuda de más de $82 millones

Archivo - Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento | Eduardo Parra - Europa Press

La familia de María Fernanda Rodríguez lanzó un llamado urgente de ayuda económica luego de que la cuenta médica por su atención en una unidad de cuidados intensivos en México superara los 82 millones de pesos colombianos. La mujer permanece hospitalizada tras sufrir una grave reacción a medicamentos poco después de dar a luz a su hija.

Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento. La situación se agravó debido a que la colombiana no contaba con cobertura médica en México por su condición de extranjera, según información publicada por El Tiempo.

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Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento. EFE/Daniel Marenco

La deuda hospitalaria ya alcanza los 400.000 pesos mexicanos, equivalentes a cerca de 82,9 millones de pesos colombianos, y continúa aumentando mientras María Fernanda permanece en cuidados intensivos. Sus familiares afirman que la prioridad es garantizar que los médicos puedan seguir brindando la atención que necesita para intentar recuperarse.

La mujer había construido su proyecto de vida en México junto a su pareja. Ambos planificaron el nacimiento de su hija y durante meses reunieron dinero para asumir los gastos de un parto particular, conscientes de que no tenían acceso a cobertura médica en ese país.

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Lo que esperaban que fuera uno de los momentos más felices de sus vidas cambió drásticamente después del nacimiento de la bebé. Según relataron sus familiares, una complicación médica inesperada desencadenó una emergencia que hoy mantiene a María Fernanda en estado crítico.

Una reacción a medicamentos cambió todo después del parto

De acuerdo con Brandon Hernández, esposo de la colombiana, el procedimiento transcurrió sin inconvenientes hasta que fue trasladada a observación médica después del nacimiento.

“Cuando yo me fui, a ella la llevaron a observación, le dieron medicamentos, luego hizo un choque de medicamentos muy fuerte”, relató Hernández a Noticias Telemedellín, según recoge El Tiempo.

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La madre de la paciente, Mónica Laverde, explicó que la reacción provocó el cierre de las vías respiratorias de su hija. La complicación derivó en un paro cardiorrespiratorio que obligó a los médicos a intervenir de urgencia para estabilizarla.

Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento | EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

“Ya después de que se le cerró la tráquea tuvo un paro cardiorrespiratorio y en estos momentos la tengo en cuidados intensivos en un hospital en México”, manifestó Laverde.

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Desde entonces, María Fernanda permanece bajo observación médica especializada. La familia sigue pendiente de los reportes clínicos mientras espera una evolución favorable que le permita recuperarse y reunirse con su hija recién nacida.

“Nos toca pedir ayuda económica”

La preocupación por la salud de María Fernanda se mezcla con la incertidumbre financiera. Cada día de hospitalización incrementa una deuda que los familiares reconocen que ya no pueden asumir por sí solos.

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“En el hospital están cobrando una millonada por un día, llevan 400.000 pesos mexicanos, cerca de 82.903.440 pesos colombianos”, aseguró Brandon Hernández al referirse a los gastos acumulados.

Ante esa situación, la familia decidió acudir públicamente a la solidaridad de ciudadanos en Colombia y México para intentar reunir recursos que permitan sostener la atención médica.

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Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento |Eduardo Sanz - Europa Press

“En este momento nos toca pedir ayuda económica, de verdad que es difícil pero nos toca pedir este tipo de ayuda a las personas que nos quieran colaborar, se los agradeceré toda la vida”, afirmó Mónica Laverde.

Los familiares mantienen la esperanza de que María Fernanda logre superar la emergencia médica. Mientras esperan noticias positivas sobre su estado de salud, continúan buscando apoyo para afrontar una cuenta hospitalaria que sigue creciendo y que hoy se ha convertido en una de sus mayores preocupaciones.

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