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ANI cierra puerta a renovación privada de Autopistas del Café; Gobierno revisa tarifas diferenciales

La ANI rechazó la APP presentada por Odinsa para operar corredores de Autopistas del Café, mientras el Gobierno revisa tarifas diferenciales en los peajes hasta el 20 de junio

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Autopistas del Café es una de las concesionarias de Odinsa, una empresa del Grupo Argos que ha desempeñado un rol fundamental en la integración del Eje Cafetero
Autopistas del Café es una de las concesionarias de Odinsa, una empresa del Grupo Argos que ha desempeñado un rol fundamental en la integración del Eje Cafetero (Revista Semana )

La Agencia Nacional de Infraestructura rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada de iniciativa privada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S., para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.

La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, después de más de seis años de estudios y evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad, de acuerdo con información publicada por Blu Radio.

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El rechazo frena, por ahora, la posibilidad de renovar bajo ese esquema privado la operación del corredor vial actualmente operado por Autopistas del Café. Según la ANI, la iniciativa no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de esta infraestructura, clave para la conexión entre Caldas, Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca.

La entidad aclaró que la decisión no se basó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a los lineamientos sectoriales vigentes. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura una vez finalice la actual concesión.

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Gobierno apunta a mayor participación estatal en el corredor

La resolución señala que la propuesta de Odinsa Vías S.A.S. fue sometida a procesos de evaluación y socialización en Caldas, Risaralda y Quindío. Sin embargo, la ANI concluyó que el proyecto resultaba incompatible con la estrategia institucional planteada por el Gobierno nacional, que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor vial y una reducción gradual de peajes.

Ese punto es central para entender el alcance de la decisión. La entidad no presentó el rechazo como una descalificación técnica de las obras o de la propuesta, sino como una determinación asociada a la política pública que el Gobierno busca aplicar en esta vía. En la práctica, la ANI cerró el camino a la iniciativa privada presentada por Odinsa y ordenó archivar el expediente correspondiente.

La determinación ocurre en medio de la discusión pública sobre el futuro de Autopistas del Café, un corredor que conecta varias zonas estratégicas del Eje Cafetero y que ha estado en el centro de reclamos ciudadanos por el cobro de peajes. La decisión de la ANI, por tanto, no solo tiene efectos administrativos, sino también políticos y sociales, porque coincide con las demandas de sectores que piden cambios en el modelo de operación y en las tarifas que pagan los usuarios.

Tarifas diferenciales siguen bajo revisión

Aunque la ANI ordenó el archivo del expediente, Odinsa Vías S.A.S. aún podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley. Ese recurso permitiría a la empresa controvertir la decisión administrativa y solicitar que la entidad revise nuevamente los argumentos que llevaron al rechazo de la propuesta.

Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café. Según informó en sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes, el documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.

Con este panorama, el futuro del corredor queda marcado por dos frentes abiertos: la decisión de cerrar la iniciativa privada presentada por Odinsa y la revisión del decreto sobre tarifas diferenciales. Ambos procesos serán claves para definir cómo se administrará la vía, qué papel tendrá el Estado y qué alivios podrían aplicarse a los usuarios que transitan por los peajes de Autopistas del Café.

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