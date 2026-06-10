Crimen y Justicia

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares en Santa Fe

La voz de una mujer se presentó como familiar y les indicó que entregarían dólares para un depósito, lo que facilitó el ingreso de dos supuestos empleados bancarios que se llevaron los ahorros

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Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Dos hombres se hicieron pasar por empleados del Banco Nación y se llevaron los ahorros en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pareja de jubilados sufrió un violento robo bajo la modalidad del cuento del tío el martes por la tarde en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes se hicieron pasar por su hija y por empleados bancarios, los engañaron para que entregaran sus ahorros y escaparon con entre USD 800.000 y USD 1.000.000.

De acuerdo con Aire de Santa Fe, el robo ocurrió cerca de las 18:50 en una vivienda de calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, y dejó al propietario con lesiones leves tras ser empujado durante la entrega del dinero.

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Según fuentes policiales, las víctimas son un hombre de 82 años y una mujer de 83, quienes recibieron una llamada de una mujer que simuló ser su hija. Durante esa comunicación, la falsa familiar les dijo que dos personas pasarían a retirar los ahorros en dólares para depositarlos en una sucursal del Banco Nación.

Minutos después llegaron dos hombres que se presentaron como empleados bancarios y, cuando los jubilados iban a entregar el dinero, empujaron al dueño de casa y le provocaron lesiones leves antes de escapar con el efectivo. Tras recibir el efectivo, huyeron y las víctimas alertaron al 911.

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La Brigada Motorizada de la Unidad Regional I intervino tras el aviso al 911 por el robo
La Brigada Motorizada de la Unidad Regional I intervino tras el aviso al 911 por el robo

Tras la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se presentó en el lugar para entrevistar a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones. En el operativo se revisaron cámaras de seguridad y se registró la retirada de los autores en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación que trabaja en la identificación de los culpables y el la reconstrucción del hecho.

Robaron más de 25 mil dólares a jubilados en La Plata

Una banda asaltó a una pareja de jubilados en La Plata, los maniataron y robó más de USD 25.000, además de pesos, armas de fuego y una camioneta, en una entradera ocurrida en una vivienda sobre la ruta 36 y 66, en el límite entre Lisandro Olmos y Los Hornos.

Los delincuentes también exigieron las llaves de un comercio lindero, donde forzaron dos cajas de seguridad y se apoderaron de una suma superior a la mencionada, de acuerdo con 0221. Dentro de la vivienda estaba su esposa, que intentó cerrar la puerta al advertir la situación, pero los agresores la derribaron a patadas y entraron por la fuerza.

El ataque comenzó cuando el hombre regresaba a su casa y bajaba de su vehículo. En ese momento, tres asaltantes vestidos de negro, con gorras y pasamontañas, lo abordaron armados y lo obligaron a ingresar a la propiedad. El episodio duró cerca de una hora.

Ya en el interior, redujeron al matrimonio, lo ataron de pies y manos y exigieron dinero. Según la denuncia, uno de los ladrones golpeó al jubilado mientras repetía: “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le corto los dedos”.

La investigación reconstruyó que dos integrantes recorrieron los ambientes en busca de efectivo y objetos de valor, mientras un tercero custodiaba a las víctimas. El botín incluyó $8.000.000, documentación personal, dos armas de fuego registradas del jubilado y una camioneta Ford Territory.

Según el relato de la víctima, los asaltantes deslizaron durante el hecho que abandonarían el vehículo en el partido de La Matanza, aunque no había precisiones sobre el destino de la camioneta ni sobre el recorrido de escape. Tras la fuga, el matrimonio se liberó por sus propios medios y alertó a las autoridades. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Policía Científica para realizar peritajes e intentar identificar a los responsables.

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