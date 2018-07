En referencia a las obras de infraestructura en el sector aéreo, el ministro manifestó que "son fundamentales para el desarrollo del mercado aerocomercial y no se frenaran por la reducción de los $ 30.000 millones de obra pública para reducir el déficit ya que las mismas están fondeadas con tasas aeroportuarias que están sustentados por quienes utilizan la infraestructura". El ministro fue categórico al respecto: "No se van a frenar porque no se utilizan fondos presupuestarios para esas obras y el año que viene serán récord".