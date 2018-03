En este ítem de servicios el Banco Central contabiliza las operaciones de "e-commerce no presencial", que no implican viajar al exterior aunque sí se trata de consumos en el extranjero. Del total de cancelaciones brutas al exterior por uso de tarjetas, que totalizaron USD 876 millones en febrero, "unos USD 125 millones correspondieron a bienes o servicios pagados por residentes que no estarían vinculados a viajes", aclaró el informe.