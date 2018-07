– ¿Por qué cree que si no hay que tenerle miedo a la flotación del tipo de cambio existe siempre la tentación a intervenir en el mercado con la venta de reservas para intentar bajar la cotización del dólar; ahora con parte de la deuda que se contrajo con el FMI y con el agravante que ahora se le genera un negocio a los bancos con la venta a un precio menor al que luego éstos le venden en dos horas al público minorista?

– Creo que es cierto que la política de intervención en el mercado de cambios fue bastante errática, y generó muchos dudas. Si se opta por un régimen de cambios flexible, el tipo de cambio tiene que ser flexible. Me parece que las subastas diarias que está haciendo el Banco Central no han sido bien explicadas. Para mí, lo que significan no es tanto una intervención cambiaria del Banco Central, sino el hecho de que una parte de ese importe, es decir la mitad del primer desembolso del FMI va para sustituir endeudamiento, es decir, en el fondo financia gasto. Y el hecho de hacerlo de a poquito y de una manera prenunciada evita lo que pasaba antes cuando el Tesoro colocaba deuda en dólares y luego le vendía todos los dólares juntos al Banco Central que los compraba contra emisión de pesos. En este caso, el Tesoro (vía Banco Central) vende los dólares al mercado y no genera emisión de pesos. En realidad, lo que me hubiese gustado es que el que venda los dólares en esta subasta no sea el Banco Central sino directamente el Tesoro. Para mi no es un tema de intervención cambiaria, y el hecho de que lo haga el Banco Central confunde un poco porque no se hacen con el objetivo de afectar el tipo de cambio.