Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

Diego Boneta vuelve a hablar de Renata Notni después de que ella expresa el cariño que aún siente por la familia del actor. - (@diego, Instagram)

Diego Boneta volvió a hablar sobre Renata Notni luego de que la actriz expresara el cariño que aún siente por la familia del actor. Aunque dejó en claro que ya no desea profundizar en el tema, sus declaraciones reflejaron la buena relación que ambos conservaron tras poner fin a su noviazgo.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Boneta explicó que considera cerrado ese capítulo de su vida y reiteró que no tiene nada más que agregar sobre la separación. “Ya todo lo que tengo que comentar al tema ya lo he comentado. Con mucho gusto platicar de otras cosas, pero no hay nada más que tenga que agregar con ese tema”, expresó.

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Lejos de cualquier polémica, el protagonista aseguró que hoy se siente tranquilo con la decisión que tomó y afirmó que desea que Renata continúe siendo feliz, mostrando una postura de respeto hacia su expareja y hacia la historia que compartieron.

“Me da más paz”: Diego Boneta asegura que ambos ya dieron vuelta a la página

El actor Diego Boneta afirma que su separación con Renata Notni es un capítulo cerrado y dice que no tiene más que agregar. (KARLA LISKER)

Al ser cuestionado sobre si, al igual que Renata Notni, ya había superado la ruptura, Diego Boneta respondió con serenidad. “Como se los dije la vez pasada, nada, me da más paz el saber que tomé la decisión correcta y le deseo todo lo mejor y démosle la vuelta a esto”, declaró.

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Las palabras del actor dejaron ver que no existe resentimiento tras la separación y que prefiere enfocarse en el presente. Con esa respuesta también hizo un llamado a dejar atrás el tema para concentrarse en otros aspectos de su vida personal y profesional.

Cuando los reporteros le recordaron que Renata habló con mucho cariño de su familia, Boneta respondió de la misma manera: “Nosotros también. O sea, como se los dije, ya se los he dicho varias veces, todo acabó de una manera muy, muy linda, con mucho cariño, con mucho respeto y me quedo con eso”.

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Así fue la relación entre Diego Boneta y Renata Notni

Diego Boneta asegura que se siente en paz con la decisión que tomó tras terminar su noviazgo con Renata Notni. - (Instagram @rennotni)

Diego Boneta y Renata Notni fueron una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo mexicano. Durante su relación compartieron diversos momentos juntos en eventos públicos, viajes y publicaciones en redes sociales, donde dejaron ver la complicidad que existía entre ambos.

A lo largo de su noviazgo, los actores mantuvieron una relación discreta respecto a su vida privada, aunque en distintas ocasiones hablaron del cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Su historia también estuvo marcada por la cercanía que Renata desarrolló con la familia de Boneta, vínculo que ella recordó recientemente con afecto.

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Tras anunciar su separación, ambos han coincidido en que la relación terminó en buenos términos. Tanto Renata Notni como Diego Boneta han destacado que el respeto y el cariño prevalecieron hasta el final, una postura que el actor volvió a confirmar con sus más recientes declaraciones.

Diego Boneta agradece las palabras de Renata y apuesta por cerrar el capítulo

Renata Notni mantiene una cercanía con la familia de Diego Boneta y ambos coinciden en que terminaron en buenos términos. (Instagram @rennotni)

Las recientes declaraciones del actor surgieron después de que Renata Notni hablara públicamente sobre el aprecio que aún siente por la familia de Diego Boneta, un gesto que él agradeció al asegurar que ese sentimiento es mutuo.

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Aunque evitó profundizar en los motivos de la separación, el actor insistió en que no desea alimentar especulaciones. Para él, lo importante es que ambos pudieron cerrar esa etapa de manera positiva y conservar el respeto que construyeron durante su relación.

Con frases como “me da más paz el saber que tomé la decisión correcta” y “todo acabó de una manera muy, muy linda”, Diego Boneta dejó claro que prefiere recordar su historia con Renata Notni desde el cariño y continuar adelante con nuevos proyectos, convencido de que ese capítulo quedó atrás.

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