Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Yaya Muñoz desata conversación al confesar su atracción por un jugador de la Selección Colombia - crédito @dahianlorena/Instagram - Jhon Arias REUTERS/Siphiwe Sibeko

La presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz se convirtió en protagonista de conversaciones en redes sociales tras revelar que encuentra atractivo al futbolista Gustavo Puerta, integrante de la selección Colombia, y compartir detalles sobre su vivencia durante el Mundial 2026.

Durante una entrevista en el programa Tamo en Vivo, Muñoz respondió a la inquietud de los conductores sobre qué jugador de la Tricolor le parecía más atractivo.

Sin titubeos, mencionó a Puerta, aunque aclaró que hacía el comentario desde el respeto, dado que el mediocampista tiene esposa. “Gustavo Puerta, con el respeto de su esposa, me parece muy simpático”, afirmó la presentadora. Su respuesta generó reacciones inmediatas, tanto en el estudio como entre los usuarios de diversas plataformas digitales.

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Yaya reveló que Puerta le parece el más atractivo de la Selección Colombia - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La conversación tomó un giro cuando Muñoz comparó a Puerta con Richard Ríos, otro futbolista que ganó notoriedad en redes sociales durante la Copa del Mundo. Desde su perspectiva, Puerta podría alcanzar un nivel similar de popularidad, aunque resaltó que el joven jugador posee características distintas que podrían hacerlo destacar entre los aficionados. Además, expresó que, personalmente, considera a Puerta más atractivo que a Ríos, comentario que fue ampliamente replicado y discutido en redes sociales.

“Yo siento que podría ser el nuevo Richard Ríos, en temas de viralidad, aunque a mi puerta sí me parece atractivo, en cambio, Richard Ríos no me parece para nada atractivo”; dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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Los presentadores del programa no pasaron por alto la diferencia de edad entre Muñoz, quien pronto cumplirá 38 años, y Puerta, de 22. Ante la observación, la creadora de contenido reaccionó con humor y respondió que él no se imagina todo lo que ella podría enseñarle, provocando risas y nuevas reacciones entre los seguidores de la entrevista.

Las palabras de Yaya generaron una ola de mensajes en redes sociales donde varias internautas se unieron a la opinión de la presentadora. “Simpatico ??? Esta lindooooo😍“, ”Es un papasoteeeeee, Gustavo Puerta es perfecto Diosssssss", “Yaya si sabe diferenciar lo bueno está muy papacito”, “Le gustan todos los futbolistas 😂“, (Sic).

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Las palabras de Yaya sobre Gustavo Puerta fueron replicadas en redes sociales con usuarios que se mostraron de acuerdo - crédito @dahianlorena/Instagram

La vida personal de uno de los jugadores de la Selección Colombia que captó la atención de Yaya Muñoz también ha sido motivo de interés para los seguidores del equipo nacional.

El mediocampista de 22 años, quien debutó en la Copa del Mundo 2026, atraviesa una etapa de importantes transformaciones fuera de la cancha. Su esposa, Valeria Valencia, ha preferido mantener un bajo perfil mediático, aunque su presencia ha sido constante en los momentos clave de la carrera del futbolista.

Valeria Valencia y el joven mediocampista celebraron su boda en marzo de este año, en una ceremonia íntima en España, solo días después de que Puerta le propusiera matrimonio durante un viaje a la nieve. “Un millón de veces, siiiiii. De tu mano y de la mano de Dios, amor de mi vida, nuestro para siempre empieza ahora. Te amamos”, escribió Valencia en sus redes sociales para anunciar el compromiso. La noticia fue recibida con entusiasmo por familiares, amigos y seguidores, reflejando la cercanía y el apoyo que rodean a la pareja.

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El 2026 ha sido especialmente significativo para ambos, ya que se encuentran a la espera de su primer hijo. El jugador compartió el anuncio con una imagen de la ecografía y un mensaje emotivo: “Pensábamos que este año sería especial… pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”.

Gustavo Puerta y Valeria Valencia esperan su primer hijo, mientras consolidan una familia y un negocio conjunto fuera de las canchas - crédito @gustavo_puerta_10/ Instagram

Aunque Valencia no suele compartir detalles de su vida privada, se sabe que está vinculada al sector de la joyería y ha emprendido algunos proyectos empresariales junto a su esposo, lo que refuerza la imagen de una pareja que busca equilibrar la exposición pública del deporte con el desarrollo de un espacio familiar y profesional propio.

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La trayectoria de Puerta, desde sus inicios en el fútbol juvenil colombiano hasta su consolidación en clubes europeos y su participación en el Mundial, ha estado acompañada por el respaldo discreto pero constante de Valencia. El entorno familiar y la estabilidad emocional que le brinda su pareja se han convertido en pilares fundamentales en este momento de su carrera, marcado tanto por el desafío deportivo como por la expectativa de convertirse en padre.