Colombia

Gobierno de Colombia tuvo que abandonar la sede de su consulado en Madrid, España, tras solo un año después de haber sido inaugurada: qué fue lo que pasó

El Ministerio de Relaciones Exteriores llegó a un acuerdo con el arrendador y evitó una penalidad de 1,1 millones de euros

Guardar
Google icon
Esta es la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería
La nueva sede está en el barrio de Salamanca, en un edificio con vigilancia las 24 horas, sin torniquetes de acceso, cuatro ascensores y accesibilidad total para personas con movilidad reducida - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería

El Consulado General Central de Colombia en Madrid, España, dejará otra vez su sede y empezará a atender en una nueva dirección a partir del próximo 21 de julio de 2026, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores firmara el 30 de junio la salida anticipada del inmueble de la calle de los Madrazo 8 y el arriendo de otro edificio en la calle Lagasca 88, en el barrio de Salamanca.

El traslado reordena los costos del servicio consular. El canon mensual total pasa de 34.600 euros en Madrazo a 47.000 euros en Lagasca, pero la superficie útil crece de 551 a 1.575 metros cuadrados, a lo que se suman una bodega de 125 metros y nueve plazas de estacionamiento, informó Caracol Radio.

PUBLICIDAD

El miércoles 12, también se reunió con la secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo de España, Susana Sumelzo en la inauguración del Consulado General de Colombia en Madrid - crédito Cancilleria de Colombia
La sede fue inaugurada por la excanciller Laura Sarabia- crédito Cancilleria de Colombia

De acuerdo con los cálculos oficiales citados por el medio, el valor por metro cuadrado baja de 62,86 euros a 29,84 euros. Eso representa una reducción del 52,5%, con mobiliario y gastos incluidos en el nuevo contrato.

La Cancillería concluyó que la sede de Madrazo no podía corregirse

El Ministerio de Relaciones Exteriores llegó a un acuerdo con el arrendador y evitó una penalidad de 1,1 millones de euros - crédito Consulado de Colombia en Madrid
El Ministerio de Relaciones Exteriores llegó a un acuerdo con el arrendador y evitó una penalidad de 1,1 millones de euros - crédito Consulado de Colombia en Madrid

Es importante precisar que la sede de Madrazo 8 había sido inaugurada en febrero de 2025 con la presencia de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia. Pocos meses después empezaron los cuestionamientos sobre la idoneidad del edificio para un consulado que atiende entre 400 y 500 colombianos por día.

En un derecho de petición solicitado por la cadena radial, la propia Cancillería admitió que ese inmueble fue arrendado sin estudio de mercado previo y que funcionaba sin las licencias exigidas por el Ayuntamiento de Madrid.

PUBLICIDAD

Según documentos oficiales de la cartera a los que accedió la emisora, el proceso de salida comenzó el 30 de septiembre de 2025. Ese día la Cancillería ordenó un peritaje técnico y otro jurídico sobre la sede de Madrazo 8.

Los dos informes fueron entregados el 15 de diciembre de 2025 y coincidieron en el mismo diagnóstico. El Ministerio sostuvo que el inmueble presentaba limitaciones normativas, estructurales, ambientales, de seguridad, operativas y jurídicas, todas calificadas como “no subsanables”.

Esa conclusión dejó una única recomendación: trasladar el consulado. A partir de ese punto, el Comité de Inmuebles en el Exterior de la Cancillería recomendó realizar un estudio de mercado para buscar otra sede.

La salida anticipada evitó una penalidad de 1,1 millones de euros

De acuerdo con los cálculos oficiales citados por el medio, el valor por metro cuadrado baja de 62,86 euros a 29,84 euros - crédito Dado Ruvic/Reuters
De acuerdo con los cálculos oficiales citados por el medio, el valor por metro cuadrado baja de 62,86 euros a 29,84 euros - crédito Dado Ruvic/Reuters

Tras la convocatoria pública hecha por el consulado, llegaron 26 propuestas y fueron evaluadas ocho alternativas. El comité terminó recomendando el traslado a la calle Lagasca 88.

El 30 de junio de 2026 se firmó un acuerdo con Merlin Properties para terminar de manera anticipada el contrato de arrendamiento de la sede anterior. Según la Cancillería, la salida se pactó sin aplicar la cláusula penal, lo que evitó al Estado colombiano un pago cercano a 1,1 millones de euros.

La nueva sede está en el barrio de Salamanca, en un edificio con vigilancia las 24 horas, sin torniquetes de acceso, cuatro ascensores y accesibilidad total para personas con movilidad reducida, de acuerdo con el estudio de mercado del Ministerio. También tendrá ingresos separados para el público y para los funcionarios.

En ese mismo edificio funcionan oficinas de las embajadas de Angola y Portugal, la Embajada de Chile y ProColombia. Las estaciones de metro más cercanas son Núñez de Balboa y Serrano.

Colombianos en Madrid, Barcelona y Valencia ya pueden obtener su registro civil en tiempo real

Los colombianos que viven en Madrid, Barcelona y Valencia podrán acceder a un nuevo sistema para inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones en los consulados: la Registraduría Nacional del Estado Civil activó el Sistema de Registro Civil Web y el registrador nacional Hernán Penagos lo resumió así: “Todo el proceso de registro de un connacional que nace o que lleva tiempo en un país tarda semanas porque se hace de manera manual y hay que digitalizarlo. Ahora, enlazándolo en tiempo real con el Archivo Nacional de Identificación de la Registraduría será de manera inmediata”.

El alto funcionario explicó que el SRC Web conecta en tiempo real la información registrada en el exterior con las bases de datos en Colombia, con el objetivo de reducir los tiempos que antes se extendían durante semanas por el trámite manual y su posterior digitalización.

Con el cambio, una persona puede recibir en el mismo momento su registro civil y también avanzar en la obtención de documentos como la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía, sin esperar a que el proceso se complete en Colombia.

Temas Relacionados

Consulado de Colombia en MadridEspañaCancilleria de la RepúblicaLicencias Ayuntamiento MadridColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy jueves 9 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 9 de julio: ganadores del último sorteo

Ministro Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño

El jefe de la cartera de Minas afirmó que el Gobierno saliente deja estructuradas más de 50 medidas para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y mantener la seguridad energética

Ministro Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño

Docente de Los Andes explicó por qué sería una “mala idea” legalizar el porte de armas en Colombia: la propuesta de De la Espriella que abre el debate

El profesor estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, replicó las declaraciones del coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, que se mostró partidario de flexibilizar la medida

Docente de Los Andes explicó por qué sería una “mala idea” legalizar el porte de armas en Colombia: la propuesta de De la Espriella que abre el debate

Capturaron en Bogotá a hombre señalado de acosar mujeres en el baño de un centro comercial

El individuo fue puesto a disposición judicial luego de los señalamientos de varias usuarias por actos considerados ofensivos en un establecimiento comercial de la ciudad

Capturaron en Bogotá a hombre señalado de acosar mujeres en el baño de un centro comercial

Fiscalía judicializó a alias Masacre, presunto integrante del Tren de Aragua en la frontera con Ecuador: lo acusan de múltiples homicidios

La investigación lo ubicó en un ataque a tiros en el sector Voladero del Puente Internacional, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, que dejó dos muertos en el sitio y tres durante el traslado

Fiscalía judicializó a alias Masacre, presunto integrante del Tren de Aragua en la frontera con Ecuador: lo acusan de múltiples homicidios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Karola Alcendra habría revelado que está en embarazo durante una dinámica en el ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja: sorpresa por la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante

Ellos son los Ghetto Kids de Uganda, los niños que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

Deportes

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Prensa brasileña destacó el buen momento de Jhon Arias tras el Mundial 2026 con la selección Colombia: “Un valor aumentado”

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026