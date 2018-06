– "Mientras tanto está el nuevo Banco Central cuyo objetivo número uno, prioritario, urgente, inminente, es tranquilizar el mercado cambiario. Que el tipo de cambio no suba tanto y tan rápido. Eso no quiere decir dejar el dólar clavado en $27/28 nominales, pero sí que no tenga saltos bruscos como en los últimos dos meses, cuando subió casi 40%".