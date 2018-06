Si se mide en cantidades, mientras en mayo de este año hubo unos 188.000 cheques no pagados, en el mismo mes del año anterior la cantidad fue de 142.000. Según aclaran desde el BCRA, el monto de cheques rechazados es aún más alto, pero ahí se incluyen no solo a los que no cuentan con fondos para afrontar el pago, sino también a los que están mal confeccionados.