– Los inversores internacionales ven que la meta de inflación de 2016 y 2017 no se cumplió; pero la fiscal sí. Los críticos que dicen: "eh, bueno, cumplieron la meta fiscal gracias al blanqueo de activos en el exterior", está bien, pero esto es como jugar un partido de fútbol, no importa si se ganó por un gol originado en la genialidad de un tiro libre de Leo Messi; o en contra del adversario, se ganó. Si se sobre cumplió con la meta fiscal al final del día, el Fondo Monetario, las calificadoras de riesgo soberano, dicen: "si la Argentina cumple con este objetivo está bien". De ahí que: 1) nadie duda de que hay en el Gobierno voluntad de reducir el déficit fiscal; 2) la guerra de los cascotes demostró que el Gobierno asumió el costo político de hacer eso, como de un modo diplomático subir la edad mínima para jubilarse; y 3) en reforma tributaria es poco lo que se hizo, pero se puso un impuesto a la Renta Financiera, como tienen la mayor parte del mundo, aunque a mi no me guste.