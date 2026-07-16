La canícula arrecia con España al filo de la tercera ola de calor: la Aemet espera temperaturas extremas de más de 42º en estas regiones

Previsión de temperaturas máximas en España este jueves, 16 de julio de 2026. (Aemet)

España está de nuevo al borde de una ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado una nota informativa ante la llegada inminente de un nuevo episodio de temperaturas “muy altas y persistentes” que afectarán a la península y Baleares. Y, aunque por ahora el organismo meteorológico no ha establecido si se superarán los umbrales para decretar la ola de calor, esperan que los termómetros alcancen cifras “extraordinariamente altas” en la mayor parte del país a partir del fin de semana.

Por lo pronto, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, detalla que este jueves habrá un descenso térmico en el Cantábrico oriental, el nordeste de la península y en comunidades mediterráneas. No obstante, continuará el calor intenso con más de 38 grados en las comunidades bañadas por el Mediterráneo y en el valle del Ebro. Es más, se superarán los 40 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía Oriental y en la isla de Mallorca.

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Al calor intenso en el este del país, se suma la calima, que empeora la calidad del aire. Mientras, en el norte se esperan tormentas que se formarán tormentas a partir del mediodía en Galicia, Asturias, le norte de Castilla y León y Cantabria. “Y estas tormentas podrán ser localmente fuertes, con granizo y con viento muy intenso”, apunta el portavoz.

14 comunidades en aviso por calor, lluvias y tormentas

Ante este escenario, el organismo meteorológico ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) en 14 comunidades autónomas. Por máximas de entre 34 grados en Pirineos y 42 grados en Almería, se activarán los avisos durante las horas centrales del día en Cataluña, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, el sur de la Comunidad de Madrid, el este de Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental y Baleares.

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En Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León se han activado los avisos por lluvias que pueden dejar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. En estas comunidades también se ha activado el aviso por tormentas, al igual que en la provincia de Valencia, el pirineo oscense y el de Lleida. En Valencia, la mezcla de calima y tormenta pueden dar lugar a las llamadas “lluvias de barro”, que tienen lugar cuando confluyen ambos.

Mapa de alertas meteorológicas por tormentas y temperaturas elevadas para este jueves, 16 de julio de 2026. (Aemet)

Sin respiro al este de España

El viernes, de nuevo, el calor intenso disparará el mercurio en Aragón, en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, en Baleares y en buena parte del centro y de la mitad sur peninsular. En todas estas zonas se superarán los 36 grados y un día más en el interior de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, este y sur de Andalucía, se superarán los 40 grados. De hecho, Málaga rondará esa cifra de 40 grados e incluso en ciudades como Murcia se superarán los 42 grados. Ahora bien, será el sábado y especialmente el domingo cuando el calor se torne más insoportable si cabe.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Al filo de la tercera ola de calor del verano

España podría enfrentarse a una nueva ola de calor a partir de este fin de semana, pero la Aemet se muestra prudente y aún no ha lanzado el aviso, puesto que los sistemas de predicción no sobrepasan los umbrales establecidos.

Ahora bien, habrá un notable ascenso de las temperaturas que irá en aumento a partir del sábado. “Tendrá continuidad en los días siguientes y hará que el calor sea muy intenso, tanto de noche como de día, en buena parte del país”, avisa Del Campo. Así, el domingo, podrán alcanzarse de 36 a 38 grados en el norte de la península y en Baleares, entre 38 y 42 grados en el centro y mitad sur e incluso más de 42 grados en el valle del Guadalquivir.

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Conciliar el sueño volverá a ser un reto. “Por la noche no se bajará de 22 a 24 grados en numerosos puntos del Mediterráneo, centro y sur de la península, incluso con noches tórridas puntualmente, es decir, localidades en las que no se bajará de 25 grados en toda la noche”, adelanta el portavoz.

A lo largo de lo que queda de semana, en Canarias se mantendrán en valores altos, con 30 grados en buena parte del archipiélago y 32 a 34 grados de temperatura máxima en zonas de Fuerteventura y del sur de Gran Canaria. Habrá cielos en despejados, salvo en el norte de las islas más montañosas, donde habrá algunos intervalos nubosos.

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