Crimen y Justicia

Cayó la banda de “El Encargado”, la organización acusada de al menos cuatro entraderas a jubilados en Mar del Plata

El operativo llevado a cabo por la DDI Mar del Plata culminó con tres detenidos, un aprehendido y el secuestro de vehículos, joyas, relojes, dinero y herramientas. El presunto líder está prófugo

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Durante los operativos, los efectivos detuvieron a miembros de la banda y secuestraron autos, celulares, joyas, relojes e indumentaria

La DDI Mar del Plata realizó una serie de allanamientos que permitieron desarticular una organización acusada de al menos cuatro robos bajo la modalidad de “entradera” en distintos barrios de la ciudad. El grupo, identificado como “La Banda de Eliseo El Encargado”, tenía como blancos principales a jubilados. Tres integrantes fueron detenidos, uno quedó aprehendido y el presunto líder, Eliseo Andrés Ibarguengoitia, permanece prófugo.

Fuentes policiales informaron a Infobae que la investigación, coordinada por la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, se inició tras un robo perpetrado el 14 de mayo en una vivienda de calle República del Líbano al 1400. En ese hecho, varias personas armadas y encapuchadas irrumpieron en el domicilio, redujeron a un hombre de 83 años y a su esposa, y se llevaron 2.200.000 pesos, 200 dólares, celulares, joyas, herramientas, un revólver calibre .38 y las llaves de un automóvil Ford Fiesta. Días más tarde, la víctima denunció que el vehículo, que estaba estacionado frente a la casa, también había sido robado.

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El 22 de mayo, se registró otro asalto bajo la misma modalidad. En esa ocasión, las víctimas fueron una mujer de 72 años y su esposo, a quienes les sustrajeron 560.000 pesos, dos celulares y un Ford Fiesta gris. El auto robado fue interceptado en la vía pública y un sospechoso, identificado como “Scott”, fue aprehendido. En dicho procedimiento se secuestró un celular.

Con el avance de la causa y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, los investigadores de la DDI analizaron el celular secuestrado, registros de antenas telefónicas, cámaras de seguridad y otros elementos recolectados. Así, se estableció que el detenido integraba una banda delictiva dedicada a cometer entraderas con el mismo modus operandi, y se determinó su participación en al menos otros dos hechos.

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Mar del Plata banda entraderas
Cayeron cuatro integrantes de “La Banda de Eliseo El Encargado”

Entre los casos atribuidos al grupo se encuentra un asalto ocurrido el 10 de junio, que tuvo como víctimas a una pareja de jubilados de 86 y 87 años. Ambos fueron reducidos en su vivienda por tres hombres que se llevaron 300.000 pesos y un celular. Tras el episodio, se dieron a la fuga en un Volkswagen Gol Trend que fue luego interceptado y secuestrado junto con herramientas, una picana y un gotero antiséptico.

Siete días después, un hombre de 40 años y una mujer de 80 fueron reducidos por cuatro delincuentes encapuchados. En esa oportunidad, les robaron dinero en efectivo y otros elementos que aún están en verificación.

Mar del Plata banda entraderas
La DDI de Mar del Plata realizó nueve allanamientos en distintos domicilios

El trabajo de campo, que incluyó información aportada por empresas prestatarias, permitió identificar a más integrantes de la banda, los vehículos utilizados y los domicilios donde ocultaban los bienes robados. Sobre esa base, la Justicia autorizó nueve allanamientos, cuatro órdenes de detención y registros de vehículos.

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Los agentes incautaron joyas, teléfonos, prendas de vestir y demás elementos de interés para la causa

Durante los procedimientos, fueron arrestados Cristian Armando Boni (42), Alejandro Demetrio Rosales (30) e Ignacio Magallanes (27) –estos dos últimos se encuentran en la Unidad Penal 44 de Batán– y quedó aprehendido Teo Palena (20). Además, se secuestraron dos autos (un Fiat Cronos y un Volkswagen Gol Trend), 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochilas, billeteras, joyas, valijas, herramientas, prendas de vestir, documentación, pendrives, tarjetas de cambio de divisas y patentes.

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Personal policial recuperó los vehículos sustraídos por la banda

La investigación a cargo de la UFI N° 13 continúa para lograr la detención de “El Encargado”, señalado como cabecilla de la organización.

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