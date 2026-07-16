Crimen y Justicia

Disturbios y detenidos en distintas provincias del país tras los festejos por la victoria de la Selección Argentina

La clasificación de la Selección desató celebraciones multitudinarias, pero la jornada incluyó hechos de inseguridad, disparos, robos y heridos en puntos clave de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Cruz

Guardar
Google icon
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
Banderas, cánticos y fuegos artificiales acompañan la multitudinaria concentración en el Obelisco tras la victoria de la Selección

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, miles de personas salieron a festejar. La fiesta se extendió a lo largo y ancho del país hasta altas horas de la noche. Sin embargo, en medio de las celebraciones, también se generaron disturbios.

Si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detectaron robos y algunos enfrentamientos entre hinchas en la zona del Obelisco, no se registraron detenciones formales. Sin embargo, en otros puntos del país hubo varios hechos policiales durante los festejos por el pase a la final del Mundial.

PUBLICIDAD

En Córdoba, la Policía intervino en el Patio Olmos para dispersar enfrentamientos con botellazos y se registraron al menos diez detenidos y el secuestro de más de 1.500 botellas de bebidas alcohólicas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que se desplegaron unos 600 efectivos y un helicóptero para monitorear la zona y que la mayoría de los arrestos se relacionó con contravenciones, resistencia a la autoridad y daños al patrimonio público.

“El que venga a festejar lo vamos a cuidar y el que venga a cometer estos hechos vandálicos lo vamos a detener”, declaró Quinteros en diálogo con El Doce. Las autoridades cordobesas también anticiparon la implementación de nuevas medidas preventivas para próximos eventos ligados a la Selección Argentina.

PUBLICIDAD

Efectivos policiales desplegaron un operativo en el Patio Olmos tras los enfrentamientos y detienen a varios hinchas durante las celebraciones (ElDoce.tv)
Efectivos policiales desplegaron un operativo en el Patio Olmos tras los enfrentamientos y detienen a varios hinchas durante las celebraciones (ElDoce.tv)

En Tucumán, en la localidad de La Cocha, los festejos derivaron en una escena de extrema tensión. Los videos registrados por vecinos muestran el momento en que un móvil policial intenta abandonar el lugar con una persona aparentemente demorada, mientras varias personas arrojan botellas y otros objetos contra la camioneta. En ese contexto, un efectivo que viajaba en la caja del patrullero efectuó una serie de disparos, aparentemente con postas de goma, con el objetivo de dispersar a quienes impedían el desplazamiento del vehículo.

Un policía disparó postas de goma para dispersar a la multitud (El tucumano)
Un policía disparó postas de goma para dispersar a la multitud (El tucumano)

En Río Gallegos, La Opinión Austral informó sobre la detención de un joven acusado de robar siete celulares durante los festejos. El sospechoso fue interceptado tras intentar huir y entre las víctimas se encontraba una menor de edad. La Policía secuestró los teléfonos y avanzó con las actuaciones judiciales para su restitución.

La esquina de Vélez Sarfiels y Alfonsín donde la policía recuperó siete celulares robados y detuvo a un joven sospechoso (La Opinión Austral)
La esquina de Vélez Sarfiels y Alfonsín donde la policía recuperó siete celulares robados y detuvo a un joven sospechoso (La Opinión Austral)

En Mendoza, medios locales reportaron un herido de bala en San Martín durante las celebraciones. Un joven fue hallado tendido sobre la calzada por personas que dieron aviso al 911. Testigos intentaron mantenerlo consciente hasta la llegada de la ambulancia, aunque el herido se encontraba muy descompensado. El disparo habría impactado en la parte superior del abdomen, cerca del ombligo. La víctima alcanzó a mencionar el nombre de quien sería su agresor antes de ser asistido por personal médico. Las autoridades investigan el hecho para esclarecer las circunstancias, mientras el joven continúa bajo atención hospitalaria.

En la Ciudad de Buenos Aires, la celebración tuvo su punto más alto en el Obelisco, donde una multitud colmó la avenida 9 de Julio y las arterias cercanas desde las primeras horas tras el triunfo. Los hinchas, vestidos con camisetas celestes y blancas, llegaron con banderas, bombos y bocinas, mientras en el cielo se tiraron fuegos artificiales.

Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
El Obelisco y la avenida 9 de Julio colapsaron por la masividad de personas que festejaron el histórico triunfo ante Inglaterra

La Selección Argentina logró una victoria histórica al imponerse 2-1 ante Inglaterra en el Estadio Atlanta, asegurando su pase a la final del Mundial 2026 por segunda edición consecutiva. El conjunto nacional se encontró en desventaja tras un gol de Anthony Gordon a los 54 minutos. El empate llegó en el minuto 85, cuando Lionel Messi se movió hacia la banda derecha y, tras una jugada de pelota parada, asistió a Enzo Fernández. El mediocampista controló la pelota con la zurda y definió de derecha, cruzado, para vencer la resistencia del arquero inglés Jordan Pickford.

El envión anímico impulsó a la Selección Argentina a buscar el triunfo en los minutos finales. Tras un disparo de Alexis Mac Allister que dio en el palo, Messi volvió a desbordar por la derecha y envió un centro preciso al segundo palo. Allí apareció Lautaro Martínez, quien conectó la pelota para sellar el 2-1 definitivo a los 91 minutos. El equipo argentino defendió la ventaja hasta el pitazo final, asegurando su lugar en la definición del torneo.

La expectativa crece de cara a la final ante España, que se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Selección Argentina suma su séptima participación en una definición, igualando a Brasil en cantidad de finales disputadas.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial 2026festejosdisturbiosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan una presunta estafa piramidal en Salta: realizaron allanamientos, secuestraron autos y hubo detenidos

Hasta el momento, la causa cuenta con cinco denunciantes. Ante la posibilidad de que se tratara de un engaño millonario, las autoridades no descartaron la existencia de otros damnificados

Investigan una presunta estafa piramidal en Salta: realizaron allanamientos, secuestraron autos y hubo detenidos

Cayó la banda de “El Encargado”, la organización acusada de al menos cuatro entraderas a jubilados en Mar del Plata

El operativo llevado a cabo por la DDI Mar del Plata culminó con tres detenidos, un aprehendido y el secuestro de vehículos, joyas, relojes, dinero y herramientas. El presunto líder está prófugo

Cayó la banda de “El Encargado”, la organización acusada de al menos cuatro entraderas a jubilados en Mar del Plata

Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada de una menor de su propia familia

Los ataques ocurrieron en el domicilio del detenido, quien admitió su responsabilidad ante la Justicia de Santa Fe. La intervención de la escuela fue clave para la denuncia y protección de la víctima

Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada de una menor de su propia familia

Millonario robo en una gomería en La Plata: el dueño escondió todos sus ahorros en un auto y creen que lo delataron

En total había un monto de casi 50 millones entre pesos y dólares. La víctima habló de un llamado telefónico que le advirtió sobre el asalto

Millonario robo en una gomería en La Plata: el dueño escondió todos sus ahorros en un auto y creen que lo delataron

Un hombre en situación de calle murió por un disparo en La Plata

Un vecino de la zona fue hallado gravemente herido en la vía pública y falleció en el hospital, mientras la policía busca testigos y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque

Un hombre en situación de calle murió por un disparo en La Plata

DEPORTES

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

“No podemos pedirles más nada”: la emotiva carta de Di María para la Selección tras la inolvidable victoria ante Inglaterra

El machete del arquero inglés en una botella que sorprendió a Messi tras el triunfo: el dardo de un ayudante de Scaloni a Inglaterra

Lo que no se vio del épico triunfo de Argentina sobre Inglaterra: una arenga clave, el cruce Montiel-Bellingham y el gesto de Messi

La reacción de Messi en plena entrevista ante el gesto de un jugador de Inglaterra

TELESHOW

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

Mernuel confirmó el final de Mernosketti y dio los motivos de la ruptura del grupo: “No voy a forzar a nadie”

INFOBAE AMÉRICA

¿El planeta escondido? Así fue el sorprendente hallazgo del exoplaneta más tenue jamás fotografiado

¿El planeta escondido? Así fue el sorprendente hallazgo del exoplaneta más tenue jamás fotografiado

Microplásticos en el aire: ¿cuántos respiramos realmente al día?

Hibernación humana para llegar más lejos: la apuesta científica que podría hacer posible el viaje a Marte

Capturaron a un guatemalteco pedido en extradición por EEUU tráfico de por cocaína

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala proyecta 29.450 juntas receptoras de votos para 2027