Crimen y Justicia

Elevaron a juicio oral la causa por el femicidio de la joven que fue encontrada muerta en un pozo ciego en Chaco

El fiscal Marcelo Soto acusó a Bruno Jesús Salvatierra de abuso sexual y homicidio calificado. Todo sucedió en octubre de 2025

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Gabriela Barrios, la víctima
Gabriela Barrios, la víctima

La Justicia elevó a juicio oral el expediente por el femicidio de Gabriela Barrios, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo ciego en la localidad de Avia Terai, provincia de Chaco.

Barrios fue vista por última vez el 12 de octubre de 2025, cuando salió de su casa. Nunca regreso. Ante su ausencia, la familia denunció su desaparición. Por esto mismo, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de búsqueda. En poco tiempo, el caso tomó un giro dramático: la Policía halló la motocicleta en la que se desplazaba Barrios, completamente incendiada, lo que despertó las alarmas sobre un posible hecho criminal.

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La investigación avanzó con rapidez. El 13 de octubre, tras intensos operativos y la asistencia de un perro especializado en la búsqueda de restos humanos, los policías localizaron el cuerpo de Gabriela dentro de un pozo ciego en la vivienda de Bruno Jesús Salvatierra, quien rápidamente fue señalado como el principal sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, las pruebas recogidas en el lugar y los resultados de la autopsia comenzaron a delinear la magnitud del delito. Según el informe, Gabriela Barrios murió por asfixia mecánica manual y presentaba diversos golpes en el cuerpo, hechos que reforzaron la hipótesis de un femicidio en un contexto de violencia de género. La atención de la opinión pública se centró en la figura de Salvatierra, de 33 años, identificado como la última persona que estuvo con la joven antes de su desaparición.

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El pozo ciego de la casa del acusado donde fue encontrado el cuerpo de la joven
El pozo ciego de la casa del acusado donde fue encontrado el cuerpo de la joven

Ayer miércoles, el fiscal Marcelo Soto presentó la requisitoria para elevar la causa a juicio oral contra Bruno Jesús Salvatierra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ocultar otro delito, asegurar sus resultados y procurar la impunidad para sí, enmarcando el hecho en un contexto de violencia de género.

El fiscal desestimó tres testimonios ofrecidos recientemente por la querella como testigos nuevos, tras considerar que no aportaban elementos sustanciales para el esclarecimiento del hecho o la acusación principal. La decisión de Soto de avanzar hacia el juicio oral representa un paso clave para que el único imputado, Salvatierra, responda ante un jurado popular por la gravedad de los cargos.

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Gabriela Barrios generó conmoción en Avia Terai y en toda la provincia del Chaco. La movilización de vecinos y organizaciones sociales acompañó a la familia en el proceso de búsqueda, reclamando respuestas y justicia por el femicidio.

La investigación se orientó desde un primer momento hacia Salvatierra, quien fue la última persona en contacto con la víctima según los datos recabados. Durante el proceso también fue arrestado su hermano, aunque este último recuperó la libertad tras ser desvinculado del expediente. Previo a la elevación a juicio, el fiscal Soto solicitó el sobreseimiento de este último.

La próxima instancia judicial será decisiva para determinar la responsabilidad de Bruno Jesús Salvatierra y las eventuales sanciones penales. El proceso, que se realizará ante un jurado popular, busca aportar respuestas a la familia de Gabriela Barrios y a la comunidad de Avia Terai, aún conmocionada por el trágico desenlace del caso.

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