– ¿Y cuándo llega a la gente, porque si bien Trabajo informó que el empleo privado ahora crece a un ritmo de 250 mil personas por año, hay muchos que hablan de persistencia de despidos y dificultades para obtener un puesto; y que el salario medio que está aumentando a un promedio del 28%, más que la inflación, aún no alcanza como antes?

– Creo que vamos a tener que mirar varias cuestiones, y sobre todo cómo se miden los niveles de pobreza y los sectores de bajos ingresos. Pero tenemos que pasar por un proceso de maduración que nos enseñe que un proceso de crecimiento sustentado en la inversión más que en el consumo será más sostenido. De ahí que lo que va a percibir la gente es que esas mejoras no serán tan rápidas como tenía en el ciclo anterior, pero sí sostenidas en el tiempo. Y que más sobre fines de este año se deberían percibir más las mejoras en la infraestructura, tanto productiva como social. Esta caricatura de la mirada de corto plazo con la heladera llena, que era lo que tenía en la etapa anterior, pero salía de su casa y tenía un mal sistema de transporte, no tenía pavimento en la calle, etc., etc.. Me parece que ahora, en cambio, la sociedad va a empezar a percibir, por lo que son los niveles de inversión una mejora de todo lo que tiene que ver con su hábitat. Y en materia de empleo vamos a ver más en la construcción y en los servicios que en el sector industrial, donde los procesos tienden a ser ahorradores de mano de obra, por el proceso tecnológico que ha dado lugar a lo que se llama la era industrial 4.0. Y como no va a ser un proceso de crecimiento a tasas del 6% o fulgurantes la recuperación y percepción va a ir mejorando en términos de estabilidad por parte de la macroeconomía y un crecimiento lento, casi imperceptible, pero sostenido y acumulativo.