En el caso de los clientes no residenciales, que son 100.000, la modificación ya se aplicó en mayo pasado. Es decir que el cobro de los servicios prestados por AySA tendrá dos regímenes de facturación: el medido y el no medido o por superficie. Para quienes no puedan abonar la tarifa, ya existe un programa de tarifa social que se focaliza en los subsidios de aquellos clientes que lo necesiten. En este sentido, la tarifa social mínima que establece el programa es de $52 por servicio y por mes. No hay un cupo en cuanto a la cantidad de gente que podrá ingresar a a tarifa social ya que todos los que califiquen podrán obtenerla. En los casos extremos, la gente es liberada de la obligación de pago y sigue recibiendo los servicios. En la actualidad, este programa de tarifa social beneficia a 250.000 hogares. El 5% de este universo, corresponde al denominado "Caso Social" y está eximido del pago de las facturas.