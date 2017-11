-Mire, hay una situación que, aunque quizás usted no me ve como un técnico, a mi me gustaría comentarle. Es algo que está pasando: en la Argentina un o una concubina puede recibir una pensión de su pareja heterosexual pero en las parejas de un mismo sexo eso no ocurre. Además de ser una injusticia desde el punto de vista de la relación sexual por discriminación es ilegal porque el trabajador aporta al sistema y si tiene una pareja homosexual no recibe la pensión. Es un debate que está en la Corte Suprema de Justicia hace ya diez años, nadie le prestó atención y para mi es muy importante- le explicó Boudou a Cristina, que aprovechó la oportunidad de un encuentro casual con la presidente para contarle la idea.