– Algunos economistas, y también ex presidente del Banco Central, como Martín Redrado, sostienen que el manejo de la tasa de interés en una economía con muy reducida proporción del crédito sobre el PBI es ineficaz por sí sola para avanzar en el proceso de desinflación, como define la actual autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, ¿comparte ese criterio?

– No, creo que si el Banco Central se despreocupara del manejo de la tasa de interés posiblemente se descontrolaría el tipo de cambio. Quizás no influiría mucho en el nivel de la demanda agregada, que es lo que quiere decir Martín Redrado, pero me parece que podría producirse un ritmo de devaluación más alto, y si es más alta de la esperada, también será difícil influir sobre las expectativas descendente de la inflación. Ahora, pienso que no es bueno que la tasa de interés sea la única herramienta monetaria que maneje el Banco Central, dado que interviene en el mercado cambiario. Y así como anunció una regla para la tasa de interés, también debería anunciar la regla de intervención en la plaza cambiaria.