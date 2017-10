– ¿Entonces no ve al Gobierno en esta etapa encarando profundas reformas estructurales?

– No veo que se desarmen todos los actores que describo en "La Argentina Devorada". Espero que lo haga con las reformas laborales, con cambios en los que dice, pero hay que tener muchas claridad y voluntad política para ejecutarlos. Si veo a Mauricio Macri como el que será el primer presidente no peronista en 100 años que terminará su mandato. Es un cambio no menor y auspicioso, pero no diría que ya ganó la partida.