Gustavo Petro explotó contra el fiscal Mario Burgos tras el anuncio de su renuncia: “Torturó sicológicamente a mi hijo”

El presidente Gustavo Petro criticó duramente a Mario Burgos, cuestionando su manejo en casos de alto impacto - crédito Presidencia - Marlon Barros/Colprensa

El presidente Gustavo Petro no ocultó su indignación tras conocerse la renuncia irrevocable de Mario Burgos a la Fiscalía General de la Nación y con un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario cargó con dureza contra el funcionario, al señalar que su gestión frente a casos de alto impacto estuvo marcada por errores.

El detonante de la reacción presidencial fue la relación de Burgos con la investigación que involucró a Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, un caso que provocó fuertes tensiones en la opinión pública, desde 2023, cuando se abrió el proceso.

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“Mario Burgos, quien torturó sicológicamente a mi hijo, ha renunciado a la Fiscalía”, afirmó Petro, que insistió en que la actuación del exfiscal impidió que se identificara correctamente al autor intelectual de un crimen que estremeció a Colombia y a la región.

El fiscal Mario Burgos encontró críticas y señalamientos por parte del presidente Petro tras liderar la investigación contra Nicolás Petro - crédito Fiscalía General de la Nación

El pronunciamiento de Petro destacó la importancia de esclarecer los casos de crímenes de alto perfil, como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, caso que lideró este mismo fiscal.

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Según el mandatario, las investigaciones lideradas por Burgos no lograron avanzar plenamente, dejando pendiente la determinación de los responsables de la orden del asesinato: “Por su acción no fue posible que se conociera el autor intelectual del asesinato del fiscal Pecci, hoy, ya lo sabemos, fué Sebastian Marset, poderoso mafioso uruguayo socio de la Junta del Narcotráfico (sic)”.

El presidente mostró su evidente enojo con el fiscal, que acumulaba 18 años de trayectoria. La tensión entre ambos no es nueva, ya que no es la primera vez que el presidente le dedica publicaciones; el conflicto inició especialmente en el caso de su hijo, que actualmente enfrenta acusaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El presidente Gustavo Petro criticó duramente a Mario Burgos, tras la noticia de su renuncia a la Fiscalía - crédito @petrogustavo/X

La renuncia de Burgos, que había estado al frente de casos emblemáticos como la captura de Jhonier Leal, el asesino de su madre y su hermano, el estilista Mauricio Leal, por el cual fue condenado tras demostrar su participación en la planificación y ejecución de los crímenes, se formalizó a través de una carta de dos páginas presentada ante la Fiscalía.

En ella, el abogado solicitó medidas de seguridad para él y su familia, debido a amenazas que recibió durante su gestión en la entidad judicial y anunció que su salida se hará efectiva el 11 de mayo.

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Estos son los polémicos casos de los que hizo referencia el presidente Petro

El caso de Nicolás Petro, iniciado en 2023, estuvo marcado por tensiones y cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Fiscalía; Burgos fue apartado del proceso en julio de 2024 tras identificarse filtraciones de videos de la captura y los interrogatorios, además de presuntas irregularidades en la manipulación de pruebas.

Durante la investigación de Nicolás Petro, surgieron filtraciones de videos y manejo irregular de pruebas que la defensa calificó de mediático - crédito Jesús Aviles/Infobae

En la investigación contra el hijo del presidente por presuntos recibos de dinero ilegal durante la campaña presidencial de 2022 con fines personales, se presentaron inconsistencias, incluyendo declaraciones que se contradecían y la selección parcial de pruebas, lo que llevó a la defensa a cuestionar que el proceso buscara más notoriedad mediática que justicia.

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Aunque fue apartado del caso, la investigación contra Nicolás Petro continúa vigente y sigue generando tensiones que afectan la imagen del presidente Gustavo Petro. Mientras en su momento el jefe de Estado se desentendió de su hijo con la famosa frase “yo no lo crié”, ahora el mandatario se muestra firme en la defensa de su primogénito y arremete públicamente contra el fiscal.

El mediático caso del paraguayo Marcelo Pecci

Paralelamente, Burgos lideró la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú; sicarios armados atacaron al abogado mientras celebraba su luna de miel, un crimen que reveló la participación de organizaciones criminales transnacionales.

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El asesinato de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo, expuso redes criminales internacionales y sigue sin esclarecerse quién dio la orden final - crédito Jorge Adorno/Reuters

Gracias a la coordinación de las autoridades se logró capturar a los autores materiales, incluidos sicarios, transportadores y coordinadores, así como a los organizadores logísticos responsables del plan desde Medellín y Cartagena. Entre ellos se destacan los Hermanos Pérez Hoyos y Margareth Chacón, mientras que Francisco Luis Correa, considerado cerebro operativo, terminó colaborando con la justicia.

Aunque los responsables materiales fueron condenados, la investigación aún busca esclarecer quién dio la orden del asesinato. Los indicios apuntan a narcotraficantes paraguayos y a miembros del Primer Comando de la Capital de Brasil, entre ellos Miguel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, y Sebastián Marset.

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