“Para aquellos que puedan cambiar la realidad del barrio me gustaría que puedan incluir en la plaza hamacas especiales para sillas de ruedas, porque es muy importante que jueguen y que experimenten algo tan simple como hamacarse. En cuanto a las calles de tierra, me gustaría que las mejoren, porque uno de los tantos episodios que tuve por un cuadro respiratorio de Antony, era un día de lluvia y no podíamos salir del barrio con su silla, fue muy dramático. También es importante que sepan que mis nenes no son los únicos con alguna discapacidad en el kilómetro 26, por eso es vital que mejoren las condiciones, porque al final del día, son niños que quieren jugar, salir y disfrutar”, concluyó Maidana.