—Si la infancia fue dura, la adolescencia lo fue más. Yo era y soy naturalmente muy sociable. Pero era terriblemente tímida e insegura y mis compañeras no me incluían en sus salidas. En bailes o reuniones no podía integrarme, por lo que evitaba estas ocasiones para socializar. No podía llevar una conversación y tenía terror a hacer papelones. Me aburría, me sentía muy estúpida ahí sentada sola, sin poder conversar con nadie. No es que los muchachos o las chicas no me buscaran, yo no podía responder y me dejaban. Además, no conocía, o creía no conocer, los códigos de mis pares para relacionarse con el otro sexo y me daba terror equivocarme.