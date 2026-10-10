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Francisco Cerúndolo enfrenta al checo Mensik por la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai: hora y cómo ver el partido

El porteño buscará avanzar a los octavos de final del certamen chino ante el 15° del ranking mundial, en un encuentro que se disputará durante la madrugada argentina

Francisco Cerúndolo buscará meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai (Crédito @francerundolo)
Francisco Cerúndolo buscará meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai (Crédito @francerundolo)
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Francisco Cerúndolo volverá a presentarse este domingo en el Masters 1000 de Shanghai, donde buscará un lugar en los octavos de final frente al checo Jakub Mensik, 15 del ranking mundial y 13 preclasificado. El encuentro está programado para el tercer turno de la segunda cancha en importancia de las instalaciones del Qi Zhong Tennis Center, en una jornada que comenzará a la 1 de la madrugada (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por ESPN y Dieney+.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 20 del escalafón, llega con buenas sensaciones tras su debut en la segunda ronda, por ser el cabeza de serie 21, al derrotar al ruso Roman Safiullin (79°) por 7-6 (5) y 6-3.

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Antes de su participación en Shanghai, el porteño de 28 años, acumulaba 35 victorias y 19 derrotas en la temporada, con dos títulos, el ATP de Buenos Aires, donde venció al italoargentino Luciano Darderi (21°), y el ATP 500 de Queen’s, en Londres, tras superar a Tommy Paul (18°). También alcanzó las semifinales en Santiago y los cuartos de final en los Masters 1000 de Miami y los torneos de Múnich, Los Cabos y Beijing. En el certamen asiático, su mejor resultado fue en 2023, cuando llegó a los octavos de final. Una victoria este domingo le permitiría igualar aquella actuación.

El historial ante Mensik también representa un antecedente favorable para Fran, que ganó los tres enfrentamientos previos. El primero fue en Beijing 2024, cuando se impuso por 7-6 (4) y 6-1. El segundo llegó en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2025, después de perder el primer set por 6-3, el argentino remontó y ganó por 7-6 (5) y 6-2, con lo que cortó una racha de nueve triunfos consecutivos del checo en torneos de esa categoría, que venía de consagrarse en Miami.

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El checo Jakub Mensik será el rival de Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del torneo chino (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
El checo Jakub Mensik será el rival de Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del torneo chino (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

El cruce más reciente se disputó hace apenas una semana, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing. En aquella oportunidad, Cerúndolo se impuso por 6-3 y 6-3 sin enfrentar puntos de quiebre y con una marcada superioridad ante el segundo servicio de su rival. Ese triunfo le permitió convertirse en el cuarto argentino en alcanzar los cuartos de final del torneo chino, después de David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro. Luego quedó eliminado ante el ruso Daniil Medvedev (6°).

Mensik, de 21 años, también llega a esta instancia con un triunfo convincente. Después de caer ante el albiceleste en Beijing, el checo debutó en Shanghai con una victoria por 6-3 y 6-3 frente al serbio Miomir Kecmanovic (61°), en una hora de competencia.

Más allá de su presente en el circuito, Mensik tiene un vínculo especial con la Argentina, dado que su novia es Josefina Catino Usabarrena, una joven nacida en La Plata. La relación se hizo pública en mayo de 2025, cuando el tenista checo compartió en sus redes sociales una serie de fotos juntos durante una estadía en Prostejov, su ciudad natal. Catino vive en Valencia, España, donde estudia Turismo y Hotelería. El checo supo reconocer que entre sus costumbres argentinas preferidas están el “asado y el mate”, y también manifestó su simpatía por Gimnasia y Esgrima La Plata, el club del que es hincha su pareja.

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