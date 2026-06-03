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Jakub Mensik, la nueva sensación del tenis que llegó a semifinales de Roland Garros: la historia de amor con la argentina Josefina Catino

Es checo, tiene apenas 20 años y su nombre resuena cada vez más fuerte en el circuito. Ya le había ganado una final a Novak Djokovic y Jannik Sinner también lo sufrió. Ahora, alcanzó las semifinales en París tras vencer a la joya brasileña Joao Fonseca con una actuación arrolladora. Su pareja festejó en una de las tribunas

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Las cámaras la captaron luego del triunfo sobre Joao Fonseca

Una nueva estrella emerge en el tenis mundial. Jakub Mensik es checo y tiene apenas 20 años, aunque desde hace un tiempo su nombre resuena en el circuito ATP. En las últimas horas, fue noticia por haber alcanzado las semifinales en Roland Garros con un triunfo contundente sobre otro talento joven, el brasileño Joao Fonseca. Y en su historia personal sobresale un vínculo especial con la Argentina: su novia Josefina Catino.

Durante los festejos del triunfo que lo metió entre los mejores cuatro del Grand Slam, las cámaras se detuvieron en una joven que sonreía en las tribunas del estadio Philippe Chatrier: Josefina Catino, nacida en La Plata y en pareja con Mensik desde hace un tiempo.

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El anuncio lo hizo el propio jugador en sus redes sociales: fue en mayo del año pasado, a la par de su meteórico ascenso, cuando publicó en su perfil en Instagram un álbum de fotos titulado “Terapia de fin de semana”, en el que se veía a la pareja mientras compartía paseos y postales románticas en Prostejov.

El posteo de Josefina Catino tras la victoria de su novio, Jakub Mensik, en Roland Garros (@josefinacatino)
El posteo de Josefina Catino tras la victoria de su novio, Jakub Mensik, en Roland Garros (@josefinacatino)

Jose -o Choche, como la llaman sus familiares y amigos-, se describió entonces en su perfil como “argentina y peronista”. Actualmente vive en Valencia, España, donde cursa la carrera de Tourism and Leisure Management en la Universidad Europea de Valencia (UEV).

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En su perfil en Linkedin, Catino ofrece la siguiente descripción: “Estudiante del Grado en Turismo, Hotelería y Manejo del Ocio. Busco oportunidades que me permitan aplicar mis conocimientos adquiridos en trabajos anteriores. Mi objetivo es contribuir a la excelencia operativa de un establecimiento hotelero, desarrollando habilidades clave en servicio, comunicación y gestión, mientras adquiero experiencia en un entorno dinámico orientado a la calidad”.

Entrevistado por ESPN tras su victoria ante Fonseca, Mensik destacó al “asado” y al “matecito” como sus costumbres argentinas preferidas. El año pasado, había mencionado su simpatía por Gimnasia y Esgrima La Plata, club del que es hincha su novia.

Jakub Mensik y novia argentina
Jakub y Josefina se muestran muy felices (@mensik.jakub)

Mensik comenzó a llamar la atención en 2024, cuando alcanzó la final del ATP 250 de Doha y se consolidó dentro del Top 100. Sin embargo, el salto definitivo llegó en marzo del año siguiente, al conquistar el Masters 1000 de Miami, el título más importante de su carrera hasta el momento, con una victoria frente a la leyenda serbia Novak Djokovic en la final.

Nacido el 1 de septiembre de 2005 en Prostejov, una ciudad con una larga tradición tenística en la República Checa, Mensik comenzó a jugar desde pequeño y su evolución fue rápida y sostenida. En el circuito junior llegó a disputar la final del Abierto de Australia 2022. Poco después, inició su transición al profesionalismo.

Con 1.96 metro de estatura, el europeo se destaca por un servicio potente, una derecha agresiva, soltura de movimientos y una notable capacidad para desenvolverse en los momentos de mayor presión. Varias figuras del tenis ya lo señalaron como uno de los jugadores llamados a liderar la próxima generación.

También supo amargar al mejor tenista de la actualidad, Jannik Sinner. Antes de su participación en Roland Garros, donde fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo tras evidenciar problemas físicos, el italiano había sufrido su última derrota en el circuito justamente ante Mensik. Fue en Doha, en febrero pasado.

Tras aquel golpe frente al número 1, Mensik logró el ranking más alto de su incipiente carrera: 12°. Luego, y con la complicidad de una deslucida gira sobre polvo de ladrillo hasta su llegada a Francia, retrocedió algunos casilleros e inició su participación en Roland Garros en el puesto 27 del ranking.

Mensik le dedica el triunfo ante Joao Fonseca a su novia Josefina, presente en la tribuna (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Mensik le dedica el triunfo ante Joao Fonseca a su novia Josefina, presente en la tribuna (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Apenas tres triunfos había logrado Mensik sobre canchas lentas en la presente temporada. En la estación anterior a París, sufrió una durísima derrota frente a una de las revelaciones de 2026, el peruano Ignacio Buse, que lo vapuleó por 6-3 y 6-0 en el ATP 500 de Hamburgo.

Sin embargo, llegó con el ánimo renovado al Bois de Boulogne, donde se impuso con comodidad al local Titouan Droguet por 6-3, 6-2 y 6-4. Luego, en la segunda ronda, superó una batalla de casi cinco horas con un argentino: Mariano Navone. Fue 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) para el checo, que tras sellar la clasificación luego de siete match points se desplomó en el suelo y estuvo tirado durante varios minutos a raíz de un golpe de calor.

Fue el escollo más complicado que debió atravesar hasta ahora y significó un impulso para Mensik, que en la tercera fase dio el golpe ante el número 7 del mundo, Alex de Miñaur, por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3.

Ya en octavos, afrontó con éxito otra maratón de cinco sets: derrotó al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6 y 6-3. En cuartos, ante Fonseca, tuvo su mejor actuación en el torneo: ganó por 6-3, 6-4 y 7-6 (3). Para alcanzar la final, Mensik deberá vencer el viernes al alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP.

Jakub Mensik y novia argentina
Jakub Mensik y su novia argentina, Josefina Catino Usabarrena (Foto: @mensik.jakub)

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