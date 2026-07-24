Vida extraterrestre, Marte y materia oscura: qué respuestas tiene la ciencia sobre los grandes misterios del universo

Estefanía Coluccio Leskow explicó que la materia oscura y la energía oscura se infieren por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible

La ciencia consiguió observar galaxias formadas poco después del Big Bang, fotografiar un agujero negro y descubrir miles de planetas fuera del Sistema Solar. Sin embargo, todavía no sabe qué son el 95% de los componentes que forman el universo. Esa paradoja resume uno de los mayores desafíos de la física moderna y explica por qué preguntas tan antiguas como si existe vida fuera de la Tierra, si algún día será posible habitar Marte o qué ocurre dentro de un agujero negro siguen sin una respuesta definitiva.

Sobre esas incógnitas conversó la doctora en Ciencias Físicas Estefanía Coluccio Leskow en una entrevista con Infobae a la Tarde. A partir de los avances más recientes de la astronomía y la física, la especialista repasó qué certezas existen sobre el cosmos, cuáles son los límites del conocimiento científico y por qué muchas de las ideas instaladas por la ciencia ficción todavía están muy lejos de lo que la evidencia permite afirmar.

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El punto de partida fue, justamente, uno de los mayores enigmas de la física contemporánea. “Sabemos que un 5% es materia ordinaria, un 25% es materia oscura y un 75% es energía oscura. Pero no sabemos qué son”, explicó. Aunque esas dos últimas representan el 95% del contenido del universo, aclaró que los científicos solo pueden inferir su existencia por los efectos gravitacionales que producen sobre la materia visible. “Vemos sus efectos en el universo, pero no entendemos qué son”, resumió.

La física considera probable la vida extraterrestre por la cantidad de galaxias y planetas que existen en el universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Coluccio Leskow, intentar responder esa pregunta no obedece únicamente a una utilidad práctica inmediata, sino a una característica profundamente humana: la necesidad de comprender el lugar que ocupamos en el universo. Esa curiosidad, recordó, también marcó su propia vocación. De chica pasaba horas observando el cielo desde el campo, preguntándose qué había más allá de las estrellas. Primero llegó el interés por la astronomía y luego por la física teórica, hasta especializarse en partículas elementales, un área que estudia los componentes fundamentales de la naturaleza a través del Modelo Estándar, al que definió como “el modelo más predictivo y exitoso de la historia de la humanidad”.

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Ese mismo impulso conduce a otra de las preguntas que más fascinan al público: si estamos solos en el universo. Desde una perspectiva científica, la física considera que la existencia de vida fuera de la Tierra es una posibilidad muy real. “Es muy probable que haya otros seres vivos”, afirmó. El argumento es estadístico: si el universo alberga miles de millones de galaxias y una cantidad aún mayor de planetas, resulta difícil pensar que las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida solo se hayan dado una vez.

La exploración espacial distingue a la Luna como posible base permanente, mientras Marte presenta costos, riesgos y dificultades técnicas mayores (NASA/Handout vía REUTERS)

Sin embargo, la posibilidad de que existan otras civilizaciones no implica necesariamente que podamos encontrarlas. El principal obstáculo, explicó, es el tiempo. Como la luz viaja a una velocidad finita, cada vez que observamos el cielo estamos mirando el pasado. Incluso el Sol se ve con aproximadamente ocho minutos de retraso. “El presente de otra civilización nunca lo podés ver. El hoy en el universo es complejo, porque el hoy no existe, no es accesible para nosotros”, señaló. En consecuencia, dos civilizaciones deberían coincidir tanto en el espacio como en el tiempo para llegar a detectarse, una combinación cuya probabilidad es extremadamente baja.

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La exploración espacial fue otro de los ejes de la conversación. Frente al entusiasmo que despierta la posibilidad de colonizar otros mundos, Coluccio Leskow marcó una diferencia entre la Luna y Marte. Mientras el satélite natural podría convertirse en una base permanente para futuras misiones gracias a su cercanía y a la posibilidad de aprovechar algunos de sus recursos, el planeta rojo presenta desafíos mucho mayores.

La exploración espacial distingue a la Luna como posible base permanente, mientras Marte presenta costos, riesgos y dificultades técnicas mayores (NASA/GSFC)

“Tardás seis meses aproximadamente en llegar a Marte. Después hay que estar ahí, y eso es desde muy costoso hasta muy arriesgado. Personalmente pienso que a Marte no vamos a poder llegar”, sostuvo. Además de las dificultades técnicas, señaló que detrás de la carrera espacial conviven intereses científicos, económicos y geopolíticos. También consideró que el objetivo de buscar nuevos destinos para la humanidad no debería desplazar la necesidad de cuidar el único planeta que hoy sabemos que puede albergar vida.

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En ese contexto, también relativizó algunos de los riesgos espaciales que suelen aparecer en películas y redes sociales. Sobre la amenaza de los asteroides, recordó que si bien un impacto de grandes dimensiones provocó la extinción de los dinosaurios, actualmente no existe ningún objeto conocido que represente un peligro inminente para la Tierra. Además, destacó que hoy existe un monitoreo permanente de los cuerpos cercanos al planeta y que la misión DART demostró que es posible modificar la trayectoria de un asteroide mediante el impacto de una nave.

La ciencia observó galaxias posteriores al Big Bang y fotografió un agujero negro, pero todavía desconoce qué son el 95% de los componentes del universo (Europa Press)

Algo similar ocurre con los agujeros negros. Aunque suelen presentarse como enormes aspiradoras cósmicas capaces de devorar todo a su paso, la realidad es bastante diferente. La especialista explicó que estos objetos poseen una gravedad tan intensa que nada puede escapar una vez atravesado el horizonte de sucesos, pero eso no significa que absorban indiscriminadamente todo cuanto los rodea. Para ilustrarlo recurrió a una analogía sencilla: imaginó el espacio-tiempo como una cama elástica que se deforma cuando se coloca sobre ella un objeto muy pesado. Esa curvatura, explicó, es la forma en que la relatividad general entiende la gravedad. “No hay que tener ningún tipo de temor”, aseguró, al recordar que el agujero negro ubicado en el centro de la Vía Láctea convive con nuestro sistema desde hace miles de millones de años sin representar ningún riesgo para la Tierra.

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Más cerca de nuestro planeta, la científica puso el foco en un desafío mucho más tangible: la proliferación de satélites artificiales. Reconoció que son indispensables para las telecomunicaciones, la navegación y numerosos servicios cotidianos, pero advirtió que el crecimiento acelerado de estas constelaciones plantea nuevos problemas para la observación astronómica y exige reglas internacionales claras. “El problema no es la participación de privados, sino la regulación”, afirmó, al señalar que el desarrollo tecnológico avanza hoy mucho más rápido que la capacidad de los Estados para establecer normas comunes.

Lejos de ofrecer respuestas definitivas, la conversación dejó en evidencia que cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Quizá esa sea una de las mayores paradojas de la ciencia: cuanto más logra comprender el universo, más consciente se vuelve de todo lo que todavía permanece oculto. En los próximos días, esa búsqueda volverá a ocupar el centro de la escena cuando el físico teórico argentino Juan Martín Maldacena brinde una charla abierta sobre el espacio-tiempo, una nueva invitación a explorar algunos de los interrogantes más profundos del cosmos.

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