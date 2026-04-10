Ganó el partido, pero lo descalificaron por golpear con la raqueta a su rival: la insólita escena en un torneo de tenis

Sucedió en un certamen junior

El tenis volvió a ofrecer una escena cargada de sorpresa y polémica: lo que parecía ser una victoria trabajada terminó en sanción para el tenista lituano Deividas Bandzevicius, de 17 años y protagonista de un episodio que rápidamente se viralizó en el circuito internacional.

El episodio ocurrió en el torneo junior ITF J60 de Aizkraukle, disputado en Lituania, durante un partido de primera ronda. Allí, el local se impuso en un verdadero partidazo ante el italiano Emiliano Bratomi por 6-3, 4-6 y 7-6 (5), tras una ajustada definición en el tie break.

Sin embargo, el desenlace tuvo un giro inesperado. En pleno festejo por la victoria, Bandzevicius arrojó su raqueta al aire y, de manera accidental, terminó impactando en su rival. La acción, pese a que no hubo intención de agresión, fue considerada igualmente sancionable por las autoridades del torneo.

Las consecuencias, para Bandzevicius, fueron drásticas e inmediatas: el joven tenista fue descalificado de la competencia y no pudo disputar la siguiente ronda, a pesar de haber ganado legítimamente su partido en la cancha.

El episodio generó un debate en las redes sociales. Mientras algunos consideraron que la sanción fue excesiva por tratarse de un hecho accidental, otros remarcaron la importancia de mantener el control en todo momento dentro del court, incluso en instancias de máxima tensión emocional.

El insólito episodio ocurrió en un torneo junior en Lituania (Fuente: captura de video)

Como resultado de la descalificación, el ucraniano Volodymyr Revenko, quinto preclasificado del certamen, avanzó automáticamente a la siguiente ronda sin necesidad de jugar el partido.

El J60 de Aizkraukle se disputa hasta el domingo sobre carpeta sintética y el máximo favorito es el austríaco Gabriel Niedermayr.

Lo que llamó la atención en esta oportunidad fue lo fortuito de la agresión. En los últimos tiempos, el circuito ITF presenció situaciones similares, aunque con un accionar voluntario por parte del involucrado.

Un ejemplo ocurrió hace exactamente un año, en el M25 de Sabadell, España. Allí, el tenista ruso Sviatoslav Gulin fue descalificado por realizar gestos obscenos y comentarios inapropiados al juez de silla.

El suceso tuvo lugar durante el tercer set de su partido frente al español Alejo Sánchez Quílez. Gulin, entonces número 407 del ranking ATP y sexto cabeza de serie de la competición, se colocó 4-0 arriba. Luego de subir a la red para devolver una pelota que su rival finalmente falló, el ruso lanzó un grito desaforado y, mientras señalaba hacia la zona del juez de silla, se llevó la mano hacia sus genitales y lanzó con furia la frase: “Tú, chúpame”.

Violenta reacción de Svyatoslav Gulin

El jugador repitió el gesto y la expresión mientras se dirigía al fondo de la cancha. Naturalmente, su comportamiento fue sancionado con la descalificación inmediata, dando por finalizado el compromiso que se había extendido durante 2 horas y 29 minutos.

Por aquel episodio, Gulin, de 23 años, recibió una multa de 2.000 euros, además de la expulsión del certamen. Días después, se disculpó en sus redes sociales. “Lo que hice estuvo mal, pero obtuve lo que merecía. Me multaron y estoy de acuerdo con ello”, dijo el tenista en un video.