La desopilante anécdota de Oscar Ruggeri: “Tenía el cuchillo de Rambo abajo de la almohada”

Oscar Ruggeri generó furor en las redes luego de contar una insólita anécdota en vivo. El Cabezón reveló cómo dormía cuando se iba de vacaciones en casa rodante junto a su pareja y destacó que él prefería descansar en una carpa, aunque por seguridad tenía un cuchillo abajo de la almohada. Durante el programa F90 de ESPN, el histórico marcador central de la selección argentina hizo reír al panel con su historia.

“Armábamos la carpa y teníamos la camioneta con cama. Nancy dormía en la camioneta, no le gusta la carpa. Y yo dormía en carpa con un cuchillo abajo de la almohada”, inició la anécdota Ruggeri. Esta no es la primera vez que el exfutbolista hace hincapié en la casa rodante que se compró hace algunos años: su hija, Candela, contó que la utilizaba para llevarla a la escuela o a los boliches.

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“¿Vos ibas a un camping y dormías con un cuchillo?”, le preguntó con asombro Sebastián Pollo Vignolo ante la llamativa frase del Cabezón. “Tengo el cuchillo de Rambo”, remató el campeón del mundo con la selección argentina entre risas.

Luego de las risas de los presentes, Ruggeri remarcó el motivo de tenerlo cerca cuando dormía: “Tengo el cuchillo de Rambo, ¿lo vieron? Lo tenía abajo de la almohada. En carpa te aparece de la nada cualquier cosa. La carpa estaba al lado de la camioneta. Mirá si venía alguien, ¿qué hacés?”.

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En la conclusión de la anécdota, el Cabezón Ruggeri remarcó: “Mirá que teníamos un campamento. Colgaba luces para tener todo iluminado. Una vez fuimos a la laguna de San Lorenzo y ahí no había lugares. Estábamos solos. Pescábamos y comíamos al disco. Pero yo tenía mi cuchillo abajo de la almohada. De verdad te lo digo. Yo descansaba bárbaro. Pero por si pasaba cualquier cosa”.

El conductor del programa, el Pollo Vignolo, le preguntó si la gente lo saludaba en los campings y la respuesta de Ruggeri volvió a provocar la risa de los presentes. “Sí, obvio que me saludaban. Pero cuando se está con la carpa acampando, cada uno está en su mundo. No te joden. Sabés lo que es armar la carpa, si llega a llover tenés la camioneta. Es buenísimo. Vos vas a los hoteles, sabanitas... hacelo con tus pibes y después me contás”.

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En la última semana, Óscar Ruggeri protagonizó un fuerte momento al aire al rechazar las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España. “Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?”, destacó.

Al explicar la derrota, Ruggeri se detuvo en el mérito del rival. “Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España”, dijo, antes de enlazar esa lectura con el recorrido previo del seleccionado argentino. En ese punto recordó el triunfo ante Inglaterra en semifinales, que terminó 2-1 en Atlanta y se resolvió con una remontada en seis minutos para clasificar a la definición. “Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”, sostuvo.

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En su descargo, Ruggeri también se refirió a una cita atribuida a Diego Maradona que volvió a circular en los últimos días. Esa frase se relaciona con la final del Mundial de 1990 y con una supuesta advertencia previa de Julio Grondona sobre los límites del equipo argentino en aquel torneo.

Ruggeri rechazó que esa idea pueda trasladarse a su experiencia personal. “Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas... Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”, afirmó.

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El ex defensor profundizó esa línea al insistir en que los futbolistas no aceptan imposiciones de ese tipo. “Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema’. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”, sentenció.