Deportes

Dolor en el fútbol argentino por la muerte del ex jugador Ceferino Díaz a los 53 años

El volante central vistió las camisetas de Olimpo, Quilmes y Argentinos Juniors, entre otros equipos. Se había retirado en 2007

Guardar
Google icon
Dos futbolistas masculinos en una cancha de césped; uno patea un balón mientras el otro observa. Al fondo hay vallas publicitarias y público
Una de las imágenes de Ceferino Diaz como jugador de Quilmes pateando el balón durante un partido contra Arsenal en 2000 (Créditos: Fotobaires)

El fútbol argentino atraviesa un profundo pesar por la muerte de Ceferino Díaz, un futbolista con amplia trayectoria en el ascenso que le tocó ser capitán de Olimpo de Bahía Blanca en la campaña que culminó con el primer ascenso de ese club a la Primera División en 2001.

El portal Noticias de Necochea informó el fallecimiento de esta personalidad local a los 53 años producto de una “grave enfermedad”. La fuente citada afirmó que el ex volante central debutó en 1987 con Defensores de Juan Nepomuceno Fernández, una institución perteneciente al partido necochense de la provincia de Buenos Aires, y terminó con su carrera profesional con esta camiseta en 2007 en un partido jugado en el estadio Néstor Cattoni.

PUBLICIDAD

La Liga Necochea de Fútbol (LNF) confirmó la triste noticia con un sentido mensaje a través de las redes sociales: “La LNF lamenta el fallecimiento de Ceferino Díaz, emblema del fútbol de Necochea. Se formó en el Club Defensores de Fernández, tuvo un paso por el Club Jorge Newbery de Lobería y desarrolló su carrera en el profesionalismo en varios clubes del ascenso. Por último, se lo vio vistiendo la camiseta del Club Mataderos en el fútbol senior”.

El mensaje de Olimpo por la muerte de Ceferino Díaz
El mensaje de Olimpo por la muerte de Ceferino Díaz

“Acompañamos a su familia, seres queridos y a todo el fútbol de Necochea en este momento de profundo dolor”, concluyó la misiva.

Olimpo también despidió a uno de sus héroes: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ceferino Díaz, capitán de nuestro primer ascenso a Primera División y autor de dos goles frente a Instituto. Acompañamos en el dolor a su familia y amigos. ¡Que en paz descanses querido Capitán!”.

PUBLICIDAD

El encuentro aludido se refiere al 4-0 del Aurinegro de Gustavo Alfaro contra la Gloria el 27 de diciembre de 2001 en el Estadio Roberto Carminatti, que selló el boleto para subir a la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, Alfaro había destacado a Díaz como “un volante todoterreno" y su labor lo transformó en uno de los grandes ídolos de la entidad bahiense.

Unión lamentó la muerte de Ceferino Díaz
El mensaje de Unión

Unión, otro de los equipos donde jugó, lo despidió en sus cuentas oficiales: “El club lamenta con pesar el fallecimiento de Ceferino Díaz, ex jugador Tatengue entre los años 2003 y 2004. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento”.

Según repasó Noticias de Necochea, también vistió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otras instituciones. Tuvo una sola experiencia internacional con Deportivo Quito de Ecuador durante el primer semestre de 2002.

Más allá de esto, el nombre de Ceferino Díaz está marcado por lo que significó en la región bonaerense porque se trata de uno de los máximos referentes deportivos surgidos del interior del distrito y, en 1993, se consagró campeón con Defensores de Fernández para cortar una racha de 25 años sin títulos.

El comunicado de la Liga de Necochea por la muerte de Ceferino Díaz
El comunicado de la Liga de Necochea por la muerte de Ceferino Díaz (Créditos: @liganecocheaoficial-Instagram))

Temas Relacionados

Fútbol ArgentinoCeferino DíazUnión de Santa FeOlimpo de Bahía BlancaArgentinos Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Mastantuono deslumbró en el primer entrenamiento de Mourinho en Real Madrid mientras el club evalúa darlo a préstamo

El argentino fue el foco en la práctica abierta contra el Alcorcón, mientras la dirigencia analiza una cesión sin opción de compra

Franco Mastantuono deslumbró en el primer entrenamiento de Mourinho en Real Madrid mientras el club evalúa darlo a préstamo

Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

La Oficina del Sheriff indicó que fue interceptado en la Interestatal 43, no aprobó las pruebas de sobriedad y quedó citado para comparecer ante la Justicia en septiembre

Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza empata con Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

El Ferroviario visita al Lobo de Cuyo en el inicio de la jornada. Luego, la Academia afrontará el cruce más destacado del día ante Gimnasia La Plata en Avellaneda

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza empata con Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

La desopilante anécdota de Oscar Ruggeri: “Tenía el cuchillo de Rambo abajo de la almohada”

El histórico defensor de la selección argentina sorprendió al aire con una inédita historia en casa rodando junto a su esposa

La desopilante anécdota de Oscar Ruggeri: “Tenía el cuchillo de Rambo abajo de la almohada”

Paredes habló del futuro de Messi en la selección argentina: “Él había tomado una decisión, que contra España era su último partido”

El capitán de Boca se refirió a la continuidad del 10 de la Albiceleste tras la final del mundo

Paredes habló del futuro de Messi en la selección argentina: “Él había tomado una decisión, que contra España era su último partido”

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Siete años de guitarra a todo volumen: el insólito caso del hombre que terminó arrestado en Japón

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

La apertura de un cine amplía la oferta de entretenimiento en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Vida extraterrestre, Marte y materia oscura: qué respuestas tiene la ciencia sobre los grandes misterios del universo

Vida extraterrestre, Marte y materia oscura: qué respuestas tiene la ciencia sobre los grandes misterios del universo

Colombianos, venezolanos y nicaragüenses lideran permisos de residencia aprobados en Panamá

El sector privado de Guatemala exige al Gobierno que restablezca el libre tránsito tras una semana de bloqueos

Emprender lejos de casa: así es la vida de una familia colombo-española en Bogotá

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión