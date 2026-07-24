Dolor en el fútbol argentino por la muerte del ex jugador Ceferino Díaz a los 53 años

Una de las imágenes de Ceferino Diaz como jugador de Quilmes pateando el balón durante un partido contra Arsenal en 2000 (Créditos: Fotobaires)

El fútbol argentino atraviesa un profundo pesar por la muerte de Ceferino Díaz, un futbolista con amplia trayectoria en el ascenso que le tocó ser capitán de Olimpo de Bahía Blanca en la campaña que culminó con el primer ascenso de ese club a la Primera División en 2001.

El portal Noticias de Necochea informó el fallecimiento de esta personalidad local a los 53 años producto de una “grave enfermedad”. La fuente citada afirmó que el ex volante central debutó en 1987 con Defensores de Juan Nepomuceno Fernández, una institución perteneciente al partido necochense de la provincia de Buenos Aires, y terminó con su carrera profesional con esta camiseta en 2007 en un partido jugado en el estadio Néstor Cattoni.

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La Liga Necochea de Fútbol (LNF) confirmó la triste noticia con un sentido mensaje a través de las redes sociales: “La LNF lamenta el fallecimiento de Ceferino Díaz, emblema del fútbol de Necochea. Se formó en el Club Defensores de Fernández, tuvo un paso por el Club Jorge Newbery de Lobería y desarrolló su carrera en el profesionalismo en varios clubes del ascenso. Por último, se lo vio vistiendo la camiseta del Club Mataderos en el fútbol senior”.

El mensaje de Olimpo por la muerte de Ceferino Díaz

“Acompañamos a su familia, seres queridos y a todo el fútbol de Necochea en este momento de profundo dolor”, concluyó la misiva.

Olimpo también despidió a uno de sus héroes: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ceferino Díaz, capitán de nuestro primer ascenso a Primera División y autor de dos goles frente a Instituto. Acompañamos en el dolor a su familia y amigos. ¡Que en paz descanses querido Capitán!”.

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El encuentro aludido se refiere al 4-0 del Aurinegro de Gustavo Alfaro contra la Gloria el 27 de diciembre de 2001 en el Estadio Roberto Carminatti, que selló el boleto para subir a la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, Alfaro había destacado a Díaz como “un volante todoterreno" y su labor lo transformó en uno de los grandes ídolos de la entidad bahiense.

El mensaje de Unión

Unión, otro de los equipos donde jugó, lo despidió en sus cuentas oficiales: “El club lamenta con pesar el fallecimiento de Ceferino Díaz, ex jugador Tatengue entre los años 2003 y 2004. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento”.

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Según repasó Noticias de Necochea, también vistió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otras instituciones. Tuvo una sola experiencia internacional con Deportivo Quito de Ecuador durante el primer semestre de 2002.

Más allá de esto, el nombre de Ceferino Díaz está marcado por lo que significó en la región bonaerense porque se trata de uno de los máximos referentes deportivos surgidos del interior del distrito y, en 1993, se consagró campeón con Defensores de Fernández para cortar una racha de 25 años sin títulos.

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El comunicado de la Liga de Necochea por la muerte de Ceferino Díaz (Créditos: @liganecocheaoficial-Instagram))