AAT Challenger de Villa María: Alex Barrena y Federico Gómez van por la final

El AAT Challenger Santander de Villa María se realiza en el Sport Social Club (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Los tenistas argentinos Federico Gómez y Alex Barrena se clasificaron este viernes a las semifinales del AAT Challenger Santander edición Villa María. Ambos se enfrentarán este sábado en la búsqueda de un lugar en la final. La otra llave la disputarán el estadounidense Emilio Nava y el boliviano Murkel Dellien.

El primer albiceleste en clasificarse para las semifinales fue Barrena -ocupa el puesto 224° del ranking ATP-, que prácticamente no tuvo inconvenientes para meterse entre los cuatro mejores del certamen cordobés. Con apenas 22 años y mostrando una solidez que lo acompañó durante toda la semana, se impuso con autoridad sobre su compatriota Mariano Kestelboim (508°), por 6-1 y 6-0. El bonaerense, que ya acumula experiencia en el circuito Challenger y esta temporada obtuvo el AAT Challenger Santander edición Tucumán y el Challenger de Santa Cruz, intentará sostener el nivel exhibido en cuartos de final para acercarse a la posibilidad de disputar el título. El cruce frente a Gómez será más que un pase a la definición del domingo: significará también la chance de sumar puntos valiosos en el escalafón mundial y dar un salto en sus aspiraciones profesionales.

Los argentinos Federico Gómez y Alex Barrena se medirán en las semifinales del Challenger Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

No obstante, Gómez (191°), el mejor preclasificado argentino que aún sigue en carrera en el cuadro principal, viene de firmar un importante triunfo ante el experimentado Facundo Bagnis (468°). En un ajustado encuentro que se extendió por una hora y 33 minutos, el bonaerense se impuso con parciales de 6-2 y 7-6(2).

Al cierre del encuentro, Gómez se refirió al duelo que tendrá este sábado ante Barrena: “Jugué el año pasado contra él, pero es otro jugador. Creció mucho en el último tiempo. Me llevo muy bien, es un amigo y me pone muy contento por el presente que está teniendo”, expresó el bonaerense. Y agregó: “Seguramente será un partido duro. Espero estar bien física y mentalmente para poder dar un buen espectáculo”.

En la otra llave del cuadro, el estadounidense Emilio Nava (100°), máximo favorito del torneo, y el boliviano Murkel Dellien (279°).

El estadounidense Emilio Nava venció al boliviano Juan Carlos Prado y disputará las semifinales del AAT Challenger Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Nava, se clasificó tras superar al joven boliviano Juan Carlos Prado (273°) por 7-6(9) y 6-4, en un encuentro parejo que se definió por pequeños detalles. El nacido en Los Ángeles en esta temporada consiguió los certámenes de Asunción, Concepción y Sarasota, creció profesionalmente en la Academia de Juan Carlos Ferrero en España y en la actualidad se entrena en Argentina.

Dellien tuvo un camino más complejo en cuartos de final. El jugador de Bolivia debió batallar durante tres parciales para dejar en el camino al italiano Francesco Maestrelli (159°), en un duelo cambiante que terminó 6-3, 0-6 y 6-1. Esa montaña rusa de rendimientos refleja lo impredecible que puede ser el circuito en estas instancias. Con su capacidad para levantarse en momentos de presión, Murkel buscará apoyarse en la experiencia acumulada en el tour para intentar dar el golpe frente al estadounidense.

Las semifinales del AAT Challenger de Villa María, que se disputan sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club, comenzarán a partir de las 10:25 con el duelo de jugadores internacionales y a continuación será el turno de los argentinos.