Mariano Navone batalló hasta el final, pero no pudo ante Marcos Giron en su debut en el US Open

Mariano Navone cayó ante Marcos Giron en su debut en el US Open (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Mariano Navone finalizó su participación en el cuadro individual del US Open 2025 al caer en la primera ronda frente al estadounidense Marcos Giron. El encuentro, disputado en la cancha 11 del complejo de Flushing Meadows, se extendió a cinco parciales y concluyó con un marcador de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4 a favor del norteamericano, en un claro ejemplo de la exigencia física y mental de un partido de Grand Slam.

Desde el inicio del enfrentamiento, Giron (56) impuso su jerarquía en el ranking y su familiaridad con la superficie dura. El californiano quebró el servicio de Navone (78) en el primer turno y mantuvo la solidez desde su saque. Sin ceder oportunidades, Giron dominó por completo el desarrollo del juego y se adjudicó el primer parcial con un contundente 6-0.

La segunda manga presentó un escenario de mayor paridad. Navone ajustó su performance y logró sostener su servicio hasta el 5-5, forzando a Giron a elevar su nivel. Sin embargo, en el undécimo juego, el estadounidense consiguió el quiebre clave que le permitió cerrar el set por 7-5 y establecer una ventaja de dos sets a cero.

Con el marcador en contra, Navone demostró su capacidad de lucha y revirtió la inercia del partido a partir del tercer set. El tenista argentino consiguió su primera ruptura de servicio del encuentro y, a partir de esa ventaja, administró la diferencia con solidez. Sostuvo sus turnos de saque y se llevó el parcial por 6-4, descontando en el marcador global y forzando la continuación del partido. La dinámica se mantuvo en el cuarto set, que se caracterizó por un intercambio de quiebres en su tramo medio. Con la definición acercándose, Navone concretó una nueva ruptura en el momento preciso para adelantarse 6-5 y, posteriormente, confirmó con su servicio para cerrar el set 7-5, igualando el partido a dos sets por lado y llevando la definición al quinto y último parcial.

En el set decisivo, la diferencia que selló la suerte del match llegó en el décimo game, cuando Giron quebró el servicio del nacido en la ciudad de 9 de Julio, para firmar el 6-4 decisivo.

La jornada inaugural del US Open tuvo más actividad para la delegación argentina. Más temprano, en la Cancha 10, se disputó un duelo entre compatriotas en el que Tomás Etcheverry (ATP 59) superó a Camilo Ugo Carabelli (ATP 43). El resultado fue un marcador lineal de 6-3, 6-2 y 6-0, que le permitió al platense avanzar a la siguiente instancia sin un gran desgaste físico, cerrando el partido sin ceder su servicio en el tramo final y evitando tiebreaks.

Concluidas las participaciones de Navone, Etcheverry y Ugo Carabelli, la atención se centra ahora en el resto de los tenistas argentinos que esperan su debut. El lunes será el turno de Sebastián Báez (39), quien se enfrentará al sudafricano Lloyd Harris; Francisco Comesaña (54), que se medirá con el local Alex Michelsen; y Federico Agustín Gómez (127), que tendrá un difícil cruce ante el británico Jack Draper. La presentación argentina en la primera ronda la cerrará el martes 26 de agosto el jugador mejor clasificado del país, Francisco Cerúndolo, cuando enfrente al italiano Matteo Arnaldi.