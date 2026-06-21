Crimen y Justicia

Condenaron a 15 años de prisión al asesino de un jubilado en un taller mecánico de Rosario

Walter Varela fue sentenciado por el crimen de Patricio Gigena, ocurrido en octubre de 2022 durante un robo en barrio Azcuénaga. La víctima, de 82 años, falleció tras recibir una golpiza

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Walter Varela y Joana B., condenados por el crimen de Patricio Gigena, durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal
Walter Varela y Joana B., condenados por el crimen de Patricio Gigena, durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal

La Justicia de Rosario condenó este viernes a Walter Varela, de 34 años, a 15 años de prisión efectiva por matar al jubilado Patricio Gigena durante el robo de una batería en un taller mecánico de barrio Azcuénaga, un crimen cometido en octubre de 2022 que terminó con la muerte de la víctima dos días después por la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, Gigena permaneció internado en estado delicado y debió ser sometido a una intervención para drenar un hematoma en el cráneo. No logró recuperarse y falleció tras dos días de agonía. La detención de los implicados se produjo pocas horas después del asalto, cuando ambos fueron localizados limpiando vidrios en una esquina céntrica. Al ser arrestados, la policía halló en su poder el palo utilizado en la agresión, pero la batería sustraída no fue recuperada.

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El proceso judicial se extendió durante más de tres años y finalmente, la pena fue dictada en la sala 7 del Centro de Justicia Penal, por el tribunal integrado por las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González y Paula Álvarez, y el juez Gonzalo López Quintana. Durante el debate oral, las fiscales Anabel Cerutti y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas, reconstruyeron que tanto Varela como su cómplice llegaron al taller cerca de las 17.20 del 27 de octubre de 2022.

Varela fue encontrado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo. Aunque la Fiscalía solicitó prisión perpetua, el tribunal le impuso una condena de 15 años de prisión efectiva. En cuanto a Joana B., quien actuó como “campana” durante el asalto, recibió una pena de 6 años de prisión mediante un juicio abreviado.

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El ataque

La investigación judicial permitió reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar rápidamente a los responsables. Las cámaras de seguridad registraron la salida de los agresores del taller con la batería sustraída. Ambos fueron detenidos esa misma tarde en la intersección de Pellegrini y Cullen, donde continuaban trabajando como limpiavidrios.

El palo utilizado en la agresión, secuestrado por la policía al momento de la detención de los autores del robo
El palo utilizado en la agresión, secuestrado por la policía al momento de la detención de los autores del robo

El hecho se produjo en un taller de reparación de baterías ubicado en Montevideo al 5800, donde Gigena seguía trabajando a los 82 años. De acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio, el acusado entró al local, mantuvo una breve conversación con el jubilado y luego lo golpeó con un elemento contundente.

Al momento de la aprehensión, los agentes secuestraron el palo utilizado en la agresión y constataron que la batería robada no había sido recuperada. La causa avanzó con pruebas directas, testimonios de familiares y vecinos, y la labor de la Fiscalía en la recopilación de evidencia para lograr la condena.

Después del ataque, el agresor se llevó una batería valuada en $23.000 y abandonó el lugar. La víctima sufrió traumatismo cráneo-facial con hematoma subdural y traumatismo facial, y fue trasladada por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias al sanatorio Plaza. Gigena murió el 29 de octubre, dos días después del robo, a causa de las lesiones sufridas. Esa secuencia convirtió el asalto a un comercio en un expediente por homicidio en ocasión de robo.

Patricio Gigena, la víctima de 82 años, en su taller de barrio Azcuénaga, donde ocurrió el ataque
Patricio Gigena, la víctima de 82 años, en su taller de barrio Azcuénaga, donde ocurrió el ataque

El taller de Montevideo al 5800 era un punto de referencia en el barrio. Los vecinos destacaron la dedicación de Gigena, quien, pese a estar jubilado, seguía trabajando por necesidad y por apego a su oficio.

El asalto no fue el primero que sufrió: dos años antes, en octubre de 2020, una banda ingresó por el techo y se llevó todos los ahorros y mercadería, llevándose un total de $150.000 en efectivo y baterías. Esta situación que lo llevó a pensar en cerrar el negocio, afectó su salud y motivó una operación cardíaca pendiente.

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