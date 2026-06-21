América Latina

El crítico que vio todo el cine latinoamericano: “Ecuador tiene una particularidad que ningún otro país de la región tiene”

El peruano Isaac León Frías explicó por qué la nación andina es el único país de América Latina que construyó tradición cinematográfica sobre el documental

Guardar
Google icon
Isaac León Frías, uno de los críticos de cine más relevantes en Latinoamérica.
Isaac León Frías, uno de los críticos de cine más relevantes en Latinoamérica

Hay personas que han visto tanto cine que ya no cuentan las películas, sino las décadas. Isaac León Frías es una de ellas. Fundador de Hablemos de Cine, la revista que formó a una generación de críticos en toda América Latina; profesor, investigador y autor de una obra que durante sesenta años ha cartografiado el cine del continente, León Frías llegó esta semana a Quito por invitación de la Embajada del Perú para presentar su libro: Los trances de los cines de América Latina y el Caribe. De los años setenta al fin de siglo.

En este libro Ecuador ganó su lugar: un capítulo propio, compartido con Uruguay y Paraguay, que el crítico peruano defiende con datos concretos. A finales del siglo XX ya existían realizadores ecuatorianos formados en escuelas, nuevas generaciones con oficio y una producción que empezaba a tomar forma. Eso, dice, fue razón suficiente para incluir al país.

PUBLICIDAD

Una particularidad que no se repite

Cuando se le pregunta por el documental indigenista, León Frías sitúa a Ecuador como pionero de la región en ese género desde los años treinta, la misma década en que el cine sonoro hizo económicamente inviable la ficción nacional y dejó un vacío que tardaría décadas en cerrarse.

Fotograma del documental etnográfico producido por Crespi. (Cinemateca Nacional del Ecuador)
Fotograma del documental etnográfico producido por Crespi (Cinemateca Nacional del Ecuador)

- ¿Ese patrón, refugiarse en el documental cuando la ficción no es posible, es algo que se repite en otros países pequeños de la región?

PUBLICIDAD

- Es muy característico de Ecuador... Eso no se repite en Perú. Eso no se repite en Chile.

En Bolivia hubo algo similar, acota, pero en mucho menor medida y vinculado a un momento político muy específico. En México, el cine de temática antropológica llegó décadas después. “En cambio, Ecuador ya venía haciéndose muchos trabajos. Lamentablemente, poco conocido fuera, porque no tenían muchas posibilidades de difusión”.

Esa invisibilidad no fue un accidente. El documental, explica León Frías, nunca interesó a las cadenas de cine como producto de sala. Los temas etnológicos y antropológicos quedaron atrapados en circuitos académicos o en archivos que el gran público nunca frecuentó. Ecuador construyó una tradición extraordinaria y la construyó casi en silencio.

<i>Ratas, ratones, rateros</i> sigue siendo la mejor

Cuando se le menciona que en 2008 incluyó Ratas, ratones, rateros de Sebastián Cordero entre las mejores películas de la región, León Frías hace una pausa. Han pasado casi veinte años. Le pregunto si sostiene el juicio: “En principio mantengo, mientras no vea alguna otra que me haga cambiar de opinión, mi opinión muy favorable de esa película”, responde.

“Se mueve con mucha libertad, con sentido del humor, con desparpajo.” Cordero hizo más películas después, algunas muy buenas, reconoce. Pero por ahora, Ratas, ratones, rateros sigue siendo su preferida.

Poster de Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero.
Poster de Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero

El dato no es menor: esa película marcó en 1999 el regreso del público ecuatoriano a la ficción nacional, después de que La Tigra de Camilo Luzuriaga abriera el camino a comienzos de los noventa. Dos hitos que cerraron un paréntesis de décadas.

El streaming y la trampa del idioma compartido

Cuando se le pregunta si el streaming puede ser la oportunidad que el cine sonoro le negó al cine ecuatoriano hace un siglo, León Frías no cae en el optimismo fácil: “Es una gran posibilidad, pero también naturalmente un riesgo”.

El streaming reproduce, a escala digital, la misma lógica que dominó siempre la industria: los grandes copan el mercado y los pequeños quedan en la marginalidad.

Isaac León Frías en entrevista con Infobae.
Isaac León Frías en la entrevista con Infobae

Lo que más le preocupa, sin embargo, no es la tecnología sino la desarticulación. América Latina comparte idioma, historia y muchos de sus problemas y aun así, explica, no ha logrado construir una plataforma regional de streaming ni una política cultural común: “Europa, con países que hablan lenguas distintas, tiene una unión mucho más estrecha”, señala. “Nosotros, que nos podemos entender, no hemos llegado a esos terrenos de la cultura y la comunicación”.

Antes de terminar, León Frías hace algo inesperado: describe cómo ve él mismo una película. No como entomólogo, aclara. “Me dejo llevar por la película, me dejo ganar por ella.” Y cita a una amiga que alguna vez le resumió la lógica del espectador en tres verbos: reírse, emocionarse o asustarse. “Creo que eso es legítimo”, dice. Para alguien que ha dedicado su vida entera a analizar el cine del continente, esa declaración tiene algo de manifiesto.

Temas Relacionados

Isaac Leon FriasCine EcuatorianoCine Latinoamericano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

La medida, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, busca responder a la crisis generada por los bloqueos que provocaron desabastecimiento en todo el país y al menos 17 muertes. “Yo no estoy de acuerdo”, declaró el vicepresidente Edmand Lara durante la sesión

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

Conmoción en Chile por el presunto tráfico de niños haitianos: “Es necesario saber con urgencia dónde están”

El Gobierno busca a decenas de menores de edad que ingresaron al país en la administración de Gabriel Boric bajo la figura de “reunificación familiar”, cuyo paradero se desconoce

Conmoción en Chile por el presunto tráfico de niños haitianos: “Es necesario saber con urgencia dónde están”

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

La agenda oficial se desarrollará entre el 25 y el 26 de junio, con encuentros orientados a reforzar vínculos bilaterales, impulsar cooperación internacional y abrir oportunidades económicas para su país

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

La Secretaría de Salud informó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades por su rápido incremento.

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

Urgen fortalecer Cámaras Gesell en Honduras para evitar la revictimización de niñas y niños en procesos judiciales

Autoridades del sistema de justicia, sociedad civil y academia alertaron sobre las debilidades en la red de Cámaras Gesell

Urgen fortalecer Cámaras Gesell en Honduras para evitar la revictimización de niñas y niños en procesos judiciales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pidieron 14 años de prisión para un productor rural acusado de organizar y financiar maniobras narco

Pidieron 14 años de prisión para un productor rural acusado de organizar y financiar maniobras narco

Hallaron a un hombre muerto dentro de un pozo en Guaymallén y la Justicia investiga si fue un asesinato

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 20 de junio

EN VIVO | Clima en México hoy domingo 21 de junio: así estará el tiempo durante el Día del Padre

Elecciones internas en el PJ Salta: se presentaron 24 listas y ninguna estaría vinculada al kirchnerismo

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

El general “anti-woke” que desafía a Meloni: cómo Roberto Vannacci está rompiendo la derecha italiana desde el extremo

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

Francia restringió el consumo de alcohol y canceló eventos deportivos por la ola de calor en Europa

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

ENTRETENIMIENTO

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional