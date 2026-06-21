A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Argentina buscará sellar su clasificación a 16avos de final (Foto: Juan Mabromata / AFP)

La selección argentina dará un paso clave en la Copa del Mundo 2026 este lunes 22 de junio desde las 14 (hora Argentina): enfrentará a Austria en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. El partido, que será televisado en el país por TV Pública, Telefé, DSports, Disney+ y TyC Sports, podría representar la clasificación a los 16avos de final.

La Albiceleste, tras la goleada 3-0 sobre Argelia, se asegurará el boleto a la siguiente ronda y la cima de la zona si supera a Austria y Jordania no se impone sobre los africanos en el otro duelo del grupo (se enfrentarán a partir de las 00.00 del martes 23 de junio). El nuevo criterio de desempate de FIFA marca que ante igualdad de puntos el primer parámetro será el de los partidos entre los mismos equipos para definir las posiciones finales.

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Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugarán en 16avos de final contra el segundo del Grupo H que hoy tiene con igualdad de puntos a España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19hs de Argentina.

En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Para conocer el hipotético rival en caso de quedar entre los mejores terceros, habrá que esperar a la conformación definitiva de ese lote de ocho seleccionados. En tal caso, los posibles contrincantes serían los punteros del Grupo B, D, G, L o K con una programación que oscilará entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio.

En este marco, Scaloni debe definir si finalmente Nahuel Molina ocupa la posición de Gonzalo Montiel en el lateral derecho o si busca otra alternativa en el puesto u otro dibujo táctico. Además, a priori, Thiago Almada compite por la titularidad con Nico González y Lautaro Martínez batalla por la posición de centrodelantero con Julián Álvarez.

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Luego de esta presentación, la Albiceleste concluirá su participación en la fase inicial el próximo sábado 27 de junio en Dallas ante Jordania a partir de las 23hs de Argentina y Austria chocará en ese mismo día y horario contra Argelia en Kansas.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nico González, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch o Marco Friedl, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

Día: lunes 22 de junio

Estadio: Dallas Stadium (Estados Unidos)

Horarios: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19.00 horas (España).

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Televisación en Argentina: TV Pública, Telefé, DSports, Disney+ y TyC Sports (Argentina)

Televisación en otros países: Unitel, Tigo, EntelTV y Red Uno (Bolivia) / Cazé TV, TV Globo, SporTV, GETV y SBT (Brasil) / DSports (Chile, Ecuador y Perú) / Caracol Televisión y RCN (Colombia) / Fox+, TDMax y Teletica 7 (Costa Rica) / Universo, Telemundo, Fox y Peacock (Estados Unidos) / Tigo Sports, Fox y Canal 4 (El Salvador) / DAZN y LA1-RTV (España) / BeinSports y M6 (Francia) / BBC (Gran Bretaña) / Tigo Sports (Guatemala) / Tigo Sports, TVC y Fox (Honduras) / DAZN y Rai (Italia) / Vix (México) / RPC, Fox, Tigo Sports y TV Max (Panamá) / Canal 5 (Uruguay) / Televen (Venezuela)

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TABLAS DE POSICIONES