Francia restringió el consumo de alcohol y canceló eventos deportivos por la ola de calor en Europa

Una mujer con un abanico se encuentra en la plaza del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una segunda ola de calor que afecta a gran parte de Francia, el 20 de junio de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Francia activó este domingo la alerta roja por calor en cerca de un tercio del país y adoptó medidas de emergencia ante la ola de calor que afecta a gran parte de Europa. Las autoridades restringieron el consumo de alcohol en la vía pública, cancelaron eventos deportivos al aire libre y reforzaron la preparación ante incendios forestales. El servicio meteorológico francés prevé temperaturas de hasta 40°C y anticipó un lunes aún más caluroso.

La torre Eiffel y otros puntos de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes. Las autoridades nacionales y locales anunciaron una serie de acciones para reducir los riesgos, entre ellas la apertura de centros de enfriamiento y la recomendación de pausas o turnos flexibles para los trabajadores, con el objetivo de evitar la exposición al sol en las horas más intensas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este mes que más de 200.000 personas en Europa murieron en los últimos cuatro años por causas relacionadas con el calor. La mayoría de estas muertes se podían prevenir.

La OMS recomendó a los países adoptar planes contra el calor ante la previsión de más temperaturas extremas durante el verano.

Varios niños se preparan para saltar al río Sena en Samois-sur-Seine, al sur de París, el viernes 19 de junio de 2026 (AP Foto/Thibault Camus)

La celebración anual del Día de la Música en Francia este domingo es motivo de especial vigilancia, ya que reúne a miles de personas en conciertos y espacios públicos. El gobierno ordenó a los organizadores limitar el consumo de alcohol para “preservar los servicios de emergencia y permitir que el personal médico se concentre en atender a los más vulnerables”.

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Las autoridades expresaron preocupación por las personas sin hogar y los adultos mayores en residencias o en sus casas. En 2003, una ola de calor provocó la muerte de 15.000 personas mayores en Francia. El gobierno reforzó la vigilancia de los suministros de agua para los reactores nucleares y mantendrá las escuelas abiertas, aunque los exámenes de fin de curso programados por la tarde podrán ser reprogramados.

El primer ministro, Sebastien Lecornu, encabezó el sábado una reunión gubernamental de crisis por el calor y convocó otra para el domingo. El servicio meteorológico nacional describió la situación como un episodio de calor “generalizado, duradero e intenso”. Lecornu pidió a los ministros planificar una mejor adaptación del país a las olas de calor, incluida la instalación de aire acondicionado “si es necesario”.

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Una mujer se protege del sol bajo una sombrilla en la plaza del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, mientras las temperaturas aumentan en París durante una segunda ola de calor que afecta a gran parte de Francia, el 20 de junio de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las altas temperaturas también afectan a Italia, donde se esperaban máximas de 36 a 37 °C, alterando la vida diaria y el turismo en varias ciudades. En Roma, los visitantes soportaban largas filas bajo el sol en las inmediaciones del Coliseo, mientras que el calor convertía el recorrido turístico en un desafío físico. Algunos optaron por buscar alivio en los espacios subterráneos, como los restos del Templo de Claudio.

En Bolonia, una de las ciudades más calurosas del norte italiano, la población se refrescaba con agua en la Fuente de Neptuno y buscaba sombra bajo los pórticos históricos. Mientras tanto, en España, la federación de fútbol cerró la zona de aficionados con pantallas gigantes instalada en la Plaza de Colón de Madrid, por lo que los hinchas deberán ver el partido entre España y Arabia Saudita en otros lugares. Los equipos, en cambio, jugarán en un estadio climatizado en Atlanta, alimentado parcialmente por paneles solares.

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Científicos advierten que el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa, lo que eleva el riesgo de emergencias sanitarias y perturba la economía durante el verano.

(Associated Press)