US Open: continúa la acción de los argentinos con los debuts de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Federico Gómez

Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Federico Gómez debutan este lunes en el Us Open (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

La segunda jornada del último Grand Slam de la temporada, el US Open, tendrá como protagonistas a los argentinos Francisco Comesaña, Sebastián Báez y Federico Gómez. Toda la acción del Abierto de Nueva York podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+.

Por primera vez en la historia, el certamen estadounidense comenzó el domingo. Los primeros en salir al cemento de Flushing Meadows fueron los albicelestes, Tomás Etcheverry, quien le ganó el duelo a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en sets corridos por 6-3, 6-2 y 6-0 y ahora se medirá ante el checo Jiri Lehecka; mientras que Mariano Navone cayó ante el local Marcos Giron con un marcador de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4.

Este lunes será el turno del debut de Báez que ocupa el puesto 39 del escalafón mundial. El bonaerense de 24 años, campeón del ATP 500 de Río en esta temporada, no tuvo regularidad en el año sobre canchas rápidas. En Auckland, Australian Open y en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami se despidió en el debut. Recién conoció el triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati y en Wiston-Salem.

El argentino Sebastián Báez enfrenta al sudafricano Lloyd Harris en la primera fase del Us Open (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

El pupilo de Sebastián Gutierrez disputará por cuarta vez el US Open. Su mejor marca fue en 2023 alcanzando la ronda de 32. En la primera fase espera por el sudafricano Lloyd Harris (353°), proviene de la clasificación. Este será el primer enfrentamiento entre ambos. El encuentro se disputará en el primer turno de la cancha 7, no antes de las 12 (hora argentina).

Al cierre del partido de Báez será el turno de Comesaña (54°), quien atraviesa un gran momento. En el Masters 1000 de Cincinnati alcanzó los octavos de final, con un triunfo resonante en tercera ronda ante el estadounidense Reilly Opelka (67°), antes de caer frente al ruso Andrey Rublev (15°). Su buen presente también tuvo premio fuera del circuito: el capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, lo convocó por primera vez al equipo que enfrentará a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025, con el objetivo de clasificar al Final 8 de Bolonia en noviembre.

En el Us Open, el argentino Francisco Comesaña jugará con el local Alex Michelsen

El Tiburón de Mar del Plata, semifinalista en el ATP de Río 2025, debutará ante el local Alex Michelsen (32°), a quien nunca enfrentó en el circuito. El estadounidense, nacido en Laguna Hills, California, alcanzó este año las finales de Winston-Salem y Newport.

Gómez (206°) fue el único argentino que superó los tres partidos de la clasificación y lo hizo con una gran dosis de carácter. En la última ronda remontó un 6-7 (5) y 0-4 ante el francés Hugo Grenier (188°) para imponerse por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2. El triunfo tuvo un condimento extra: al final del encuentro, protagonizó un tenso cruce con el galo, quien lo acusó de deshonesto.

En su primera aparición en el US Open enfrentará por primera vez al británico Jack Draper (5°) en el Louis Armstrong Stadium, no antes de las 13:10.

Orden de juego lunes

Cancha 7

R1- Sebastián Báez (ARG) vs Lloyd Harris (RSA) no antes de las 12 (hora argentina)

Seguido

R1- Francisco Comesaña (ARG) vs Alex Michelsen (EEUU)

Louis Armstrong Stadium

R1- Federico Gómez (ARG) vs Jack Draper (GBR)