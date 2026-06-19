El brutal pelotazo en la cara que sufrió Francisco Cerúndolo durante su resonante triunfo en el césped del ATP 500 de Queen’s: avanzó a semifinales

Francisco Cerúndolo dio otro paso adelante en el ATP 500 de Queen’s, uno de los torneos más relevantes de la gira sobre césped que desemboca en Wimbledon: el argentino avanzó a semifinales al vencer al británico Arthur Fery por 7-6 (1), 3-6 y 6-4, en dos horas y 37 minutos de juego.

El encuentro tuvo de todo: momentos de alto nivel tenístico, una dura batalla física y un episodio que generó preocupación durante el segundo set: en medio de un intercambio en la red, Fery le dio un pelotazo en la cara del argentino.

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Cerúndolo sintió el golpe y cayó al suelo con las manos en el rostro. Su rival se acercó enseguida y le pidió disculpas. Segundos después, el número 27 del mundo se incorporó, aceptó el gesto de su rival y, en medio de muecas de dolor, pudo continuar el partido con normalidad.

Al momento del incidente, Fran se había llevado el primer parcial en el tie-break y venía de quebrar el servicio de su rival en el comienzo de la segunda manga. Luego, Fery (140° del ranking ATP) recuperó el quiebre y capitalizó un nuevo break que le permitió emparejar el marcador.

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Cerúndolo mostró fortaleza mental y jerarquía para aprovechar su chance. Así logró encauzar un partido que se presentó mucho más exigente de lo que indicaba la diferencia de ranking sobre su rival.

Francisco Cerúndolo celebra la victoria ante Arthur Fery (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Fery, de 23 años y una de las revelaciones de la semana en Londres, venía de alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP tras eliminar al experimentado francés Adrian Mannarino. Impulsado por el público local, el británico exhibió su adaptación a la superficie e incomodó a Cerúndolo durante varios pasajes del partido.

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La definición llegó en el tercer capítulo, cuando el tenista albiceleste mostró que el césped le sienta bien. Con agresividad desde el fondo de la cancha y la habitual potencia de su derecha, encontró el quiebre decisivo en el décimo juego para cerrar el partido por 6-4.

Cerúndolo, que en su silla lució la camiseta número 10 de la Selección Argentina con el nombre de Diego Maradona, alcanzó por primera vez las semifinales en Queen’s. Se convirtió además en el primer argentino en llegar a esta instancia en el certamen londinense desde que David Nalbandian lo lograra en 2012.

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Durante su partido contra Arthur Fery en Queen's, el tenista argentino exhibió la 10 de Diego en la Selección Argentina

“Fue un partido muy duro. Hubo muchos sube y baja en el nivel por parte de los dos. Él juega muy bien acá y no importaba el ranking. Sabía que iba a ser muy difícil y es increíble estar en semifinales acá, en un torneo tan duro y con tanta historia”, resumió Cerúndolo luego del encuentro.

En busca de la final, su rival será el estadounidense Brandon Nakashima, número 32 del mundo. El cruce fue programado para este sábado a las 09:00 (hora argentina). “Nunca jugué en un ATP contra Nakashima. Nos enfrentamos una sola vez a nivel Challenger. Va a ser muy difícil también y ojalá pueda hacer un gran partido”, palpitó.

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En las rondas anteriores, Cerúndolo -séptimo preclasificado del certamen- superó al estadounidense Aleksandar Kovacevic (68°) por 6-4, 6-7 (5) y 6-2 y luego arrolló a otro norteamericano, Jenson Brooksby (73°), con un contundente 6-0 y 6-4.

El argentino logró uno de sus cuatro títulos en el circuito mayor sobre césped: fue en el ATP 250 de Eastbourne, en 2023. Su actuación esta semana en Queen’s representa para él una inyección de confianza de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

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Francisco Cerúndolo saluda a Arthur Fery luego del partido (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)