Partidos del Mundial 2026, hoy domingo 21 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Uruguay, uno de los protagonistas del día

El Mundial 2026 llegó al ecuador de la fase de grupos y la jornada del domingo contará con la presentación de los Grupos H y G. España abrirá el día en busca de su primer triunfo en el certamen contra Arabia Saudita, mientras que Uruguay hará lo propio en la misma zona frente a Cabo Verde. Bélgica-Irán y Nueva Zelanda-Egipto son los otros encuentros.

El Grupo H comenzó con una de las sorpresas de la primera fecha: España no pudo romper el empate contra Cabo Verde y Uruguay igualó 1-1 contra Arabia Saudita. Con todo el panorama abierto, la Roja chocará contra el elenco de Medio Oriente desde las 13:00 (hora Argentina) para encaminar su clasificación. La Celeste de Marcelo Bielsa jugará contra una de las selecciones sensación en la Copa del Mundo a partir de las 19:00 (hora Argentina).

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El Grupo G, por su parte, tiene una situación similar. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el debut, mientras que Irán y Nueva Zelanda hicieron lo propio con un marcador 2-2. De esta manera, el combinado europeo intentará dar un paso hacia su clasificación a la siguiente fase contra Irán a las 16:00 (hora Argentina). Los africanos enfrentarán a los oceánicos, que contarán con la presencia de Tim Payne, desde las 22:00 (hora Argentina).

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

Hora: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).

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Estadio: Atlanta

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).

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Estadio: Miami

Grupo G

Bélgica vs. Irán

Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

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Estadio: Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 22:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 21:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 20:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 19:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 03:00 (España).

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Estadio: BC Place Vancouver

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX, TUDN, TV Azteca y Canal5 (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Uruguay vs. Cabo Verde

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Bélgica vs. Irán

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Nueva Zelanda vs. Egipto

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina:

Catar 1-1 Suiza: 1-1

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá 6-0 Catar

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos:

Haití 0-1 Escocia

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-1 Marruecos

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Grupo F

Países Bajos 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Países Bajos 5-1 Suecia

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto:

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Grupo J

Argentina 3-1 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Grupo K

Portugal 1-1 RD Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Grupo L

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá