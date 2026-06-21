Partidos del Mundial 2026, hoy domingo 21 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

El Mundial 2026 llegó al ecuador de la fase de grupos y la jornada del domingo contará con la presentación de los Grupos H y G. España abrirá el día en busca de su primer triunfo en el certamen contra Arabia Saudita, mientras que Uruguay hará lo propio en la misma zona frente a Cabo Verde. Bélgica-Irán y Nueva Zelanda-Egipto son los otros encuentros.
El Grupo H comenzó con una de las sorpresas de la primera fecha: España no pudo romper el empate contra Cabo Verde y Uruguay igualó 1-1 contra Arabia Saudita. Con todo el panorama abierto, la Roja chocará contra el elenco de Medio Oriente desde las 13:00 (hora Argentina) para encaminar su clasificación. La Celeste de Marcelo Bielsa jugará contra una de las selecciones sensación en la Copa del Mundo a partir de las 19:00 (hora Argentina).
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El Grupo G, por su parte, tiene una situación similar. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el debut, mientras que Irán y Nueva Zelanda hicieron lo propio con un marcador 2-2. De esta manera, el combinado europeo intentará dar un paso hacia su clasificación a la siguiente fase contra Irán a las 16:00 (hora Argentina). Los africanos enfrentarán a los oceánicos, que contarán con la presencia de Tim Payne, desde las 22:00 (hora Argentina).
Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio
Grupo H
- España vs. Arabia Saudita
Hora: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).
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Estadio: Atlanta
- Uruguay vs. Cabo Verde
Hora: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).
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Estadio: Miami
Grupo G
- Bélgica vs. Irán
Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
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Estadio: Los Ángeles
- Nueva Zelanda vs. Egipto
Hora: 22:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 21:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 20:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 19:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 03:00 (España).
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Estadio: BC Place Vancouver
Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026
Grupo H
- España vs. Arabia Saudita
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX, TUDN, TV Azteca y Canal5 (México) / DSports (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
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- Uruguay vs. Cabo Verde
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
- Bélgica vs. Irán
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
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- Nueva Zelanda vs. Egipto
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora
Grupo A
México 2-0 Sudáfrica
Corea del Sur 2-1 República Checa
República Checa 1-1 Sudáfrica
México 1-0 Corea del Sur
Grupo B
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina:
Catar 1-1 Suiza: 1-1
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
Canadá 6-0 Catar
Grupo C
Brasil 1-1 Marruecos:
Haití 0-1 Escocia
Brasil 3-0 Haití
Escocia 0-1 Marruecos
Grupo D
Estados Unidos 4-1 Paraguay
Australia 2-0 Turquía
Estados Unidos 2-0 Australia
Turquía 0-1 Paraguay
Grupo E
Alemania 7-1 Curazao
Costa de Marfil 1-0 Ecuador
Grupo F
Países Bajos 2-2 Japón
Suecia 5-1 Túnez
Países Bajos 5-1 Suecia
Alemania 2-1 Costa de Marfil
Grupo G
Bélgica 1-1 Egipto:
Irán 2-2 Nueva Zelanda
Grupo H
España 0-0 Cabo Verde
Arabia Saudí 1-1 Uruguay
Grupo I
Francia 3-1 Senegal
Irak 1-4 Noruega
Grupo J
Argentina 3-1 Argelia
Austria 3-1 Jordania
Grupo K
Portugal 1-1 RD Congo
Uzbekistán 1-3 Colombia
Grupo L
Inglaterra 4-2 Croacia
Ghana 1-0 Panamá
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